Удар по кошельку, который разрушает память: неожиданная угроза

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Могут ли финансовые неурядицы буквально разрушить наш разум? Свежие данные указывают — да, и это не шутка.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олата по карте

Нейробиологи из Чжэцзянского медицинского университета выяснили, что у людей среднего возраста и старше серьёзный удар по финансовому благополучию — это не просто стресс, а фактор, способный ускорить когнитивное старение и увеличить риск развития деменции.

В исследовании, начатом ещё в 1996 году, участвовало более 8000 человек: мужчины и женщины от 50 лет, разных рас, доходов и уровня образования.

Что изучали и как

Участников регулярно опрашивали: выясняли, как они живут, чем болеют, работают ли и, главное, в каком финансовом состоянии находятся. Финансовым "ударом" считалась потеря 75% или больше от общего капитала между двумя опросами. Учитывались: недвижимость, машины, бизнес, сбережения, акции, долги.

Итоги оказались тревожными: у тех, кто потерял значительную часть активов, память ухудшалась быстрее всего. Причём это особенно касалось людей до 65 лет — они, судя по всему, острее воспринимали утрату, чем пожилые.

Уязвимая группа

Наибольшие изменения зафиксированы у белых участников. Но картина неоднозначна: наиболее пострадавшие в эмоциональном плане — часто афроамериканцы, люди в одиночестве, с депрессией, хроническими заболеваниями, ограничениями по здоровью и низкой физической активностью. Их стартовые когнитивные показатели также были ниже.

Учёные предполагают, что резкое снижение доходов может заставить людей менять образ жизни — меньше двигаться, хуже питаться, отказаться от привычных социальных активностей. Всё это — путь к ухудшению здоровья и когнитивной деградации.

Уточнения

Фина́нсы (фр. finances - де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

