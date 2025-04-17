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Как деньги меняют людей: неожиданная правда о тех, кто выбрался из нищеты

Наука

Казалось бы, кто, как не человек, вырвавшийся из бедности, поймёт того, кто продолжает бороться за выживание? Но ученые из Калифорнийского университета поставили под сомнение эту идею — и результаты их исследования могут вас удивить.

Солидный мужчина
Фото: Wikipedia by Riceplusrice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солидный мужчина

Кто проявит больше сочувствия

Психологи провели несколько экспериментов с участием почти 2,5 тысяч добровольцев. В первой серии исследований участникам задали простой вопрос: кто, по их мнению, лучше понимает бедных — те, кто разбогател сам, или те, кто родился в богатой семье? Большинство уверенно выбрало первую категорию: дескать, нувориши знают, что такое нужда, и способны проявить больше эмпатии.

Но это оказалось заблуждением.

Когда богатство делает черствее

Во второй части исследования ученые уже сами опросили людей из разных социальных слоёв: тех, кто достиг богатства собственными усилиями, и тех, кто родился в обеспеченной семье. И вот что выяснилось.

Выходцы из бедности чаще считали, что социальный лифт работает без сбоев, и подняться "наверх" не так уж сложно. Из-за этого они относились к оставшимся "внизу" с меньшим пониманием, а иногда — и с пренебрежением. Напротив, представители "старых денег" были более склонны к сочувствию.

Самооценка через призму успеха

Те же выводы подтвердились в ещё одном эксперименте: участников просили представить, что они стали богатыми либо благодаря труду, либо с самого рождения. И снова "самодельные" богачи в воображаемом сценарии проявляли меньше сочувствия к бедным.

Что это говорит о нас

Ученые подчеркивают: общественное мнение нередко идеализирует нуворишей, считая, что раз они были бедными, то, значит, точно понимают нуждающихся. На деле же всё иначе — путь наверх может изменить взгляд на тех, кто остался внизу, и не всегда в лучшую сторону.

Уточнения

Эмпа́тия (греч. ἐν - "в" + греч. πάθος - "страсть", "страдание", "сострадание", "чувство", "сочувствие") — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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