Как деньги меняют людей: неожиданная правда о тех, кто выбрался из нищеты

Казалось бы, кто, как не человек, вырвавшийся из бедности, поймёт того, кто продолжает бороться за выживание? Но ученые из Калифорнийского университета поставили под сомнение эту идею — и результаты их исследования могут вас удивить.

Фото: Wikipedia by Riceplusrice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Солидный мужчина

Кто проявит больше сочувствия

Психологи провели несколько экспериментов с участием почти 2,5 тысяч добровольцев. В первой серии исследований участникам задали простой вопрос: кто, по их мнению, лучше понимает бедных — те, кто разбогател сам, или те, кто родился в богатой семье? Большинство уверенно выбрало первую категорию: дескать, нувориши знают, что такое нужда, и способны проявить больше эмпатии.

Но это оказалось заблуждением.

Когда богатство делает черствее

Во второй части исследования ученые уже сами опросили людей из разных социальных слоёв: тех, кто достиг богатства собственными усилиями, и тех, кто родился в обеспеченной семье. И вот что выяснилось.

Выходцы из бедности чаще считали, что социальный лифт работает без сбоев, и подняться "наверх" не так уж сложно. Из-за этого они относились к оставшимся "внизу" с меньшим пониманием, а иногда — и с пренебрежением. Напротив, представители "старых денег" были более склонны к сочувствию.

Самооценка через призму успеха

Те же выводы подтвердились в ещё одном эксперименте: участников просили представить, что они стали богатыми либо благодаря труду, либо с самого рождения. И снова "самодельные" богачи в воображаемом сценарии проявляли меньше сочувствия к бедным.

Что это говорит о нас

Ученые подчеркивают: общественное мнение нередко идеализирует нуворишей, считая, что раз они были бедными, то, значит, точно понимают нуждающихся. На деле же всё иначе — путь наверх может изменить взгляд на тех, кто остался внизу, и не всегда в лучшую сторону.

Уточнения

Эмпа́тия (греч. ἐν - "в" + греч. πάθος - "страсть", "страдание", "сострадание", "чувство", "сочувствие") — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания.

