Кость в пещере всё изменила: кто на самом деле первым открыл динозавров

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Многие уверены, что история палеонтологии началась в Англии. Но новейшие исследования ставят под сомнение эту версию: первые "открыватели" динозавров могли жить в Африке — задолго до британских учёных.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театра Модерн Затерянный мир

Исследователи из ЮАР — университетов Витватерсранда и Нельсона Манделы — утверждают: жители африканского континента находили и сохраняли окаменелости динозавров ещё за сотни лет до того, как Роберт Плот описал кость древнего существа в 1677 году.

Причём это не просто гипотеза: в пещере Болахле в Лесото нашли фалангу динозавра массоспондила (Massospondylus carinatus), перенесённую туда человеком более 500 лет назад. Важно: в стенах пещеры не было видимых окаменелостей — значит, находку принесли туда специально.

Тайна кости из пещеры

Окрестности пещеры сформированы породами юрского периода, когда по Африке ходили травоядные массоспондилы длиной до 6 метров. Найденная кость могла принадлежать именно такому динозавру.

Любопытно, что в период с XII по XVIII век эти земли населяли койсаны и басуто. В те времена дожди и эрозия уже оголяли окаменелости, и местные жители имели доступ к ископаемым — без всяких археологических раскопок.

Древние интересовались донаучным способом

Поразительно, но африканские народы, в отличие от многих других, не стали придавать окаменелостям мистическое значение или использовать их в медицине. Кости сохранялись как есть, возможно, из любопытства, а может, как ценные артефакты — украшения или игрушки.

Такой подход резко отличается от азиатской и европейской традиции, где следы динозавров принимали за останки драконов или мифических чудовищ. Например, в Алжире их связывали с легендарной птицей рух.

Без африканцев не было бы открытий

Не стоит забывать: и в XX веке африканцы продолжали участвовать в открытии динозавров. Так, туареги указали археологам на останки Джобарии в Нигере, а народ мвера — на Жираффатитана в Танзании.

Учёные признают: без помощи местных жителей они вряд ли нашли бы что-либо. А это значит, что заслуга в обнаружении динозавров уходит далеко за рамки Европы — и принадлежит африканским народам тоже.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

