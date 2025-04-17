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Зеркало покажет скрытые болезни за 30 секунд — без анализа и врачей

1:49
Наука

На крупнейшей техновыставке CES представили устройство, которое напоминает сказочное зеркало, способное видеть больше, чем отражение. Anura MagicMirror анализирует лицо человека и за 30 секунд выдает предварительный "медицинский портрет". Диагноз не ставит, но может насторожить.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Достаточно просто сесть перед 21,5-дюймовым экраном, не двигаясь. Встроенная камера, используя трансдермальную оптическую визуализацию, сканирует мельчайшие изменения сосудов на лице. Полученные данные отправляются в облако, где искусственный интеллект превращает их в показатели здоровья.

Что "видит" зеркало

Результаты анализа включают:

  • Уровень стресса.
  • Артериальное давление.
  • Индекс массы тела.
  • Частоту дыхания.
  • Вариабельность сердечного ритма.
  • Физиологический возраст.

Но самое впечатляющее — способность алгоритма выявлять риски таких заболеваний, как диабет, болезни сердца, жировая болезнь печени, депрессия и тревожные расстройства.

Это не медицинский прибор, и его данные — не диагноз. Но они могут стать причиной сходить к врачу.

Где это будет работать

Пока что приобрести MagicMirror для дома не получится. Устройство разрабатывают для спортзалов, клиник и, возможно, салонов красоты. Но в будущем такую технологию вполне могут встроить в смартфоны.

Разработчики предупреждают: точность может снизиться, если человек в макияже, освещение недостаточное или лицо находится в движении. Однако сама идея — что зеркало способно "увидеть" болезнь — уже открывает новое измерение в диагностике.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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