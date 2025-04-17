Отпечатки пальцев больше не уникальны? Этот эксперимент может разрушить основы криминалистики

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Долгие годы мы верили: каждый отпечаток пальца неповторим. Эта аксиома лежит в основе криминалистики и судебных расследований. Но группа инженеров из Колумбийского университета поставила под сомнение саму суть этого подхода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Отпечаток пальца

Обычный студент задал неудобный вопрос — и запустил исследование

Гейб Го, студент инженерного факультета, решил проверить: а действительно ли отпечатки столь уникальны, как уверяют учебники? Вместе с единомышленниками он нашёл открытую базу из 60 тысяч отпечатков, часть из которых принадлежала разным людям, а часть — одному человеку, но с разных пальцев.

ИИ увидел то, что упустили криминалисты

Команда загрузила изображения в нейросеть, которая начала обучение. Результат удивил всех: система научилась определять, принадлежат ли разные отпечатки одной и той же руке, с точностью до 77%. Это был первый тревожный звоночек для классической криминалистики.

Интересно, что ИИ не обращал внимания на привычные параметры вроде точек разветвления линий или их окончаний. Вместо этого он анализировал углы, изгибы, петельные структуры — те детали, на которые эксперты раньше не смотрели всерьёз.

"Этого не может быть" — сказали эксперты. Но может

Исследователи попытались опубликовать результаты в авторитетном криминалистическом журнале. Ответ? Отказ.

"Хорошо известно, что каждый отпечаток пальца уникален", — заявил рецензент.

Редакция, похоже, была не готова к такому вызову. Главный вопрос, который их смутил: на чём именно основывался ИИ? Почему эти признаки десятилетиями ускользали от глаз опытных судмедэкспертов?

Это только начало: миллионы отпечатков — и новый уровень точности

Учёные признают: база данных была небольшой. Но если обучить нейросеть на миллионах отпечатков, она может обнаружить ещё больше закономерностей. Это не просто научный эксперимент — это потенциальный сдвиг парадигмы в судебной практике.

И когда у инженеров будет доступ к масштабным данным, они обещают вернуться. И снова бросить вызов криминалистике.

Уточнения

Криминали́стика (от лат. criminalis - преступный, относящийся к преступлению) — прикладная юридическая наука, исследующая закономерности приготовления, совершения и раскрытия преступлений, возникновения и существования его следов, собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

