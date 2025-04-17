Бедность останется с нами на века? Вот сколько лет потребуется, чтобы победить бедность

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Пока вы читаете эту статью, богатейшие люди мира становятся ещё богаче — и это не метафора. По данным, собранным исследователями из международной организации Oxfam, с 2020 года пятёрка миллиардеров увеличила свои состояния с 405 до 869 миллиардов долларов. Это больше, чем удвоение — и всё за три года. Их скорость обогащения поражает: около 14 миллионов долларов в час.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

Один богатый — миллиарды бедных

Параллельно с ростом капитала у единиц, более 5 миллиардов человек по всему миру стали беднее. Учёные подчеркивают: разрыв между богатыми и остальным населением стремительно растёт. Например, только Джефф Безос с начала десятилетия увеличил своё состояние на 32,7 миллиарда долларов — это в разы больше, чем бюджеты целых стран.

Глобальное неравенство: цифры, которые шокируют

По подсчётам экономистов, общее состояние десяти крупнейших мировых корпораций сегодня составляет 10,2 триллиона долларов. Это сопоставимо с ВВП всех стран Африки и Латинской Америки вместе взятых.

В то же время инфляция буквально съедает доходы обычных людей. Учёные отмечают, что с 2020 года инфляционный удар по зарплатам был эквивалентен 25 дням бесплатной работы в год — фактически, это минус один месячный оклад.

Кто контролирует богатство планеты

Исследование показывает, что всего 21% населения планеты живёт в так называемых "богатых" странах Севера, но именно у них сосредоточено 69% всех денег в мире. А 74% всех миллиардеров — тоже там. По мнению экспертов, такое распределение ресурсов является прямым следствием монополизации и приватизации базовых сфер жизни: образования, медицины, водоснабжения.

Как изменить ситуацию: предложения учёных

Аналитики из Oxfam уверены: победить бедность можно, но для этого нужны радикальные шаги. По их мнению, государства должны:

Взять под контроль критически важные сферы — здравоохранение, образование, энергетику и транспорт.

Ликвидировать монополии и ввести потолок зарплат для руководителей компаний.

Обложить сверхбогатых постоянными налогами на роскошь и сверхприбыль.

Передать доли в компаниях сотрудникам, а не оставлять их у узкого круга инвесторов.

Впереди долгий путь

Даже если действовать решительно, по расчётам исследователей, для преодоления бедности во всём мире потребуется не меньше 229 лет. Но это не повод опускать руки — это сигнал к действию, уверены учёные.

Уточнения

Социа́льное нера́венство - форма социальной стратификации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей.

