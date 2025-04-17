Спутники Copernicus зафиксировали невероятное: как землетрясение сдвинуло землю на 6 метров

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее недалеко от Мандалая, Мьянма, стало одним из самых мощных сейсмических событий региона за последние десятилетия. По данным спутников Copernicus Sentinel-1A и Sentinel-2B/C, сдвиги поверхности земли достигли более 6 метров, а в отдельных зонах — свыше 3 метров в одном направлении.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Асфальт

Подземные толчки ощущались на сотни километров — волны докатились даже до Бангкока, вызвав панику и незначительные разрушения. Учёные зафиксировали, что эпицентр находился вдоль разлома Сагайн, одного из крупнейших тектонических разломов региона, проходящего от северной части Мандалая до юга Нейпьидо. Общая длина разлома после землетрясения составила около 550 километров.

Радиолокационные и оптические спутниковые данные позволили геофизикам точно измерить смещения и проанализировать характер движения плит. Специалисты предполагают, что событие может быть классифицировано как "сверхсильное землетрясение", учитывая его продолжительность, скорость и разрушительность.

Исторически регион подвержен высокой сейсмической активности — с 1900 года здесь произошло не менее шести землетрясений магнитудой выше 7,0. Однако текущее событие выделяется как по масштабу, так и по силе последствий.

Исследования продолжаются: учёные стремятся понять природу столь мощного разлома и возможные риски в будущем. Эти данные могут стать ключевыми для подготовки к подобным катастрофам в других регионах, лежащих на стыке тектонических плит.

Уточнения

Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.

