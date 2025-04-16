Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эластичность испаряется, как отпуск: что происходит с кожей после 25 — и как это остановить
Купальник — на пляж, не в город: Хорватия вводит строгие правила для туристов
Выглядит дорого, стоит скромно: как балкон стал украшением всего дома — простое решение
После опьянения тянет курить: причины и ужасные последствия
Добавь это в картошку — и пирожки исчезнут со стола за минуты
Земля шатается, море уходит: что скрывает взбесившееся Средиземноморье
Это работает: метод, с которым даже щенки просятся на улицу
Сколько ложек соды нужно для ускорения роста садовых роз
Пекин ждёт! Ответ на вопрос, который может изменить рынок

Натуральное чудо: вишнёвый сок снижает воспаление на 40%

1:31
Наука

Учёные из Университета Центрального Ланкашира впервые провели клиническое исследование на людях, чтобы изучить влияние вишнёвого сока на пациентов с язвенным колитом — хроническим воспалительным заболеванием кишечника, от которого страдают около 300 000 человек в Великобритании.

вишня
Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вишня

Результаты оказались многообещающими: через шесть недель ежедневного употребления вишнёвого сока уровень калпротектина в кале — маркера воспаления — снизился на 40%, а качество жизни пациентов улучшилось на 9%. Эти показатели значительно отличались от контрольной группы, получавшей плацебо.

Сок вишни обыкновенной (Prunus cerasus) богат антоцианами — природными антиоксидантами, способными снимать воспаление. Он не заменяет традиционную терапию (включающую противовоспалительные, стероидные и иммуносупрессивные препараты), но может стать безопасным и полезным дополнением к лечению.

Исследование было профинансировано Институтом маркетинга вишни и компанией King Orchards. Учёные уже планируют расширить проект, чтобы протестировать эффективность вишнёвого сока при болезни Крона и других воспалительных заболеваниях кишечника.

В условиях, когда традиционные препараты могут вызывать побочные эффекты, а стоимость лечения колита в Великобритании достигает 720 миллионов фунтов в год, натуральные соки становятся всё более актуальными.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Красота и стиль
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек Аудио 
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить
Домашние животные
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить Аудио 
Популярное
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный

В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.

Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Эластичность испаряется, как отпуск: что происходит с кожей после 25 — и как это остановить
Купальник — на пляж, не в город: Хорватия вводит строгие правила для туристов
Выглядит дорого, стоит скромно: как балкон стал украшением всего дома — простое решение
Натуральное чудо: вишнёвый сок снижает воспаление на 40%
После опьянения тянет курить: причины и ужасные последствия
Добавь это в картошку — и пирожки исчезнут со стола за минуты
Земля шатается, море уходит: что скрывает взбесившееся Средиземноморье
Это работает: метод, с которым даже щенки просятся на улицу
Сколько ложек соды нужно для ускорения роста садовых роз
Пекин ждёт! Ответ на вопрос, который может изменить рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.