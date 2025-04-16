Натуральное чудо: вишнёвый сок снижает воспаление на 40%

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Центрального Ланкашира впервые провели клиническое исследование на людях, чтобы изучить влияние вишнёвого сока на пациентов с язвенным колитом — хроническим воспалительным заболеванием кишечника, от которого страдают около 300 000 человек в Великобритании.

Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ вишня

Результаты оказались многообещающими: через шесть недель ежедневного употребления вишнёвого сока уровень калпротектина в кале — маркера воспаления — снизился на 40%, а качество жизни пациентов улучшилось на 9%. Эти показатели значительно отличались от контрольной группы, получавшей плацебо.

Сок вишни обыкновенной (Prunus cerasus) богат антоцианами — природными антиоксидантами, способными снимать воспаление. Он не заменяет традиционную терапию (включающую противовоспалительные, стероидные и иммуносупрессивные препараты), но может стать безопасным и полезным дополнением к лечению.

Исследование было профинансировано Институтом маркетинга вишни и компанией King Orchards. Учёные уже планируют расширить проект, чтобы протестировать эффективность вишнёвого сока при болезни Крона и других воспалительных заболеваниях кишечника.

В условиях, когда традиционные препараты могут вызывать побочные эффекты, а стоимость лечения колита в Великобритании достигает 720 миллионов фунтов в год, натуральные соки становятся всё более актуальными.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

