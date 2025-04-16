Отчёт НАСА: что случится с планетой, когда Солнце начнёт расти

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из НАСА и Университета Тохо в Японии подсчитали, что жизнь на Земле станет невозможной примерно через 1 миллиард лет.

Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain закат солнца, облака

Это произойдет, когда условия на планете станут слишком экстремальными из-за увеличения размеров Солнца. В конечном итоге, когда Солнце достигнет своего жизненного цикла как гигантская звезда, оно поглотит внутренние планеты, включая нашу любимую Землю.

По прогнозам, уже к 1 000 002 021 году условия для жизни значительно ухудшатся. Но не переживайте, у нас ещё есть почти миллиард лет в запасе! Тем не менее, солнечные бури уже сейчас влияют на атмосферу и уровень кислорода.

Что касается технологий, ученые надеются, что новые системы жизнеобеспечения могут помочь людям выживать в закрытых пространствах. Исследования других планет, таких как Марс, тоже в активной фазе. Илон Маск мечтает колонизировать Марс, чтобы обеспечить будущее человечества.

Тем не менее, глобальное потепление и его последствия уже начинают проявляться. Изменения климата происходят быстрее, чем предполагали ученые, и наша деятельность ускоряет эти процессы. Хотя конец жизни на Земле не наступит в ближайшее время, важно принимать меры уже сейчас, чтобы создать более устойчивое будущее, пишет lagradaonline.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ближайшей к Земле звездой является Солнце, другие звёзды на ночном небе выглядят как точки различной яркости, сохраняющие своё взаимное расположение.

