Отчёт НАСА: что случится с планетой, когда Солнце начнёт расти

Ученые из НАСА и Университета Тохо в Японии подсчитали, что жизнь на Земле станет невозможной примерно через 1 миллиард лет.
Это произойдет, когда условия на планете станут слишком экстремальными из-за увеличения размеров Солнца. В конечном итоге, когда Солнце достигнет своего жизненного цикла как гигантская звезда, оно поглотит внутренние планеты, включая нашу любимую Землю.
По прогнозам, уже к 1 000 002 021 году условия для жизни значительно ухудшатся. Но не переживайте, у нас ещё есть почти миллиард лет в запасе! Тем не менее, солнечные бури уже сейчас влияют на атмосферу и уровень кислорода.
Что касается технологий, ученые надеются, что новые системы жизнеобеспечения могут помочь людям выживать в закрытых пространствах. Исследования других планет, таких как Марс, тоже в активной фазе. Илон Маск мечтает колонизировать Марс, чтобы обеспечить будущее человечества.
Тем не менее, глобальное потепление и его последствия уже начинают проявляться. Изменения климата происходят быстрее, чем предполагали ученые, и наша деятельность ускоряет эти процессы. Хотя конец жизни на Земле не наступит в ближайшее время, важно принимать меры уже сейчас, чтобы создать более устойчивое будущее, пишет lagradaonline.
Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ближайшей к Земле звездой является Солнце, другие звёзды на ночном небе выглядят как точки различной яркости, сохраняющие своё взаимное расположение.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?