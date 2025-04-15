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Древний папирус раскрыл тайну налоговых махинаций: что скрывали два имени из прошлого

1:27
Наука

Ученые обсуждают очередную находку — древний документ о судебном процессе, связанном с уклонением от уплаты налогов в Римской империи.

Римская империя
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Римская империя

Согласно папирусу, в римском суде рассматривалось дело против Гадалия и Савла, обвиняемых в подделке документов, финансовых махинациях и фиктивной продаже рабов. Уклонение от уплаты налогов считалось очень серьезным правонарушением, и наказания могли варьироваться от крупных штрафов до публичной казни.

Папирус, в котором зафиксированы обвинения, был найден в Иудейской пустыне и проанализирован только недавно. В нем упоминается схема уклонения от уплаты налогов, связанная с подделкой документов и незаконной продажей рабов, чтобы избежать уплаты пошлин.

Гадалий был сыном нотариуса, а его сообщник Савл, вероятно, организовал фиктивные сделки с рабами. Оба обвиняемых предположительно были евреями. Этот судебный процесс происходил в период правления императора Адриана, когда в Иудее началось восстание под предводительством Симона бар Кохбы.

Доктор Анна Долганова, расшифровавшая папирус, отметила, что он отражает подозрительное отношение римских властей к еврейским подданным и что такие уклоняющиеся от уплаты налогов люди, как Гадалий и Савл, могли участвовать в подготовке восстания, пишет nytimes.

Уточнения

Иуде́йская пусты́ня — пустыня на Ближнем Востоке, располагающаяся на территории Израиля и Западного берега реки Иордан. Название произошло от Иудеи — названия удела одного из 12 колен Израилевых и одноимённого еврейского южного царства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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