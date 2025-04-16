Микроробот без батарейки! Новая находка учёных может изменить мир опыления

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские инженеры представили уникального микроробота, способного летать без батарей и электроники.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycyrrhiza_echinata_2015-07-28_5347.JPG?uselang=ru by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ солодка щетинистая

Этот крошечный дрон может стать полезным инструментом для опыления растений и исследования труднодоступных мест.

Разработку представила команда из Калифорнийского университета в Беркли. Их устройство, вдохновленное полетом шмелей, весит всего 21 миллиграмм, а его диаметр не превышает одного сантиметра. Несмотря на микроскопические размеры, робот может зависать в воздухе, изменять направление движения и точно следовать заданному маршруту.

В отличие от традиционных дронов, которые зависят от электронных компонентов и батарей, этот робот работает иначе. Исследователи решили проблему избыточного веса, убрав внутренние источники питания. Вместо этого устройство приводится в движение с помощью внешнего магнитного поля.

Мини-дрон оснащен двумя крошечными магнитами. Под действием переменного магнитного поля магниты создают вращательное движение, достаточное, чтобы поднимать робот в воздух. Манипулируя силой и направлением магнитного поля, инженеры могут управлять траекторией его полета. Подробности разработки были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Хотя пока устройство не имеет собственных датчиков и не способно реагировать на внешние изменения в реальном времени (например, на порывы ветра), оно демонстрирует высокую точность полета при стабильных условиях. В будущем команда планирует добавить в систему элементы активного управления, чтобы сделать устройство более адаптивным.

Соавтор исследования Фаньпин Суй отмечает, что такие миниатюрные роботы могут оказаться полезными для задач, где крупные дроны бессильны: от осмотра узких труб до опыления растений в закрытых теплицах. Особенно перспективно их использование в ограниченных пространствах или опасных для человека зонах.

Ученые также предполагают, что при дальнейшем уменьшении размеров, например, до уровня комара, такие устройства можно будет контролировать уже не магнитным полем, а с помощью радиоволн, что расширит их возможности и сферу применения, передает hvg.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

