Микроробот без батарейки! Новая находка учёных может изменить мир опыления

Американские инженеры представили уникального микроробота, способного летать без батарей и электроники.
Этот крошечный дрон может стать полезным инструментом для опыления растений и исследования труднодоступных мест.
Разработку представила команда из Калифорнийского университета в Беркли. Их устройство, вдохновленное полетом шмелей, весит всего 21 миллиграмм, а его диаметр не превышает одного сантиметра. Несмотря на микроскопические размеры, робот может зависать в воздухе, изменять направление движения и точно следовать заданному маршруту.
В отличие от традиционных дронов, которые зависят от электронных компонентов и батарей, этот робот работает иначе. Исследователи решили проблему избыточного веса, убрав внутренние источники питания. Вместо этого устройство приводится в движение с помощью внешнего магнитного поля.
Мини-дрон оснащен двумя крошечными магнитами. Под действием переменного магнитного поля магниты создают вращательное движение, достаточное, чтобы поднимать робот в воздух. Манипулируя силой и направлением магнитного поля, инженеры могут управлять траекторией его полета. Подробности разработки были опубликованы в научном журнале Science Advances.
Хотя пока устройство не имеет собственных датчиков и не способно реагировать на внешние изменения в реальном времени (например, на порывы ветра), оно демонстрирует высокую точность полета при стабильных условиях. В будущем команда планирует добавить в систему элементы активного управления, чтобы сделать устройство более адаптивным.
Соавтор исследования Фаньпин Суй отмечает, что такие миниатюрные роботы могут оказаться полезными для задач, где крупные дроны бессильны: от осмотра узких труб до опыления растений в закрытых теплицах. Особенно перспективно их использование в ограниченных пространствах или опасных для человека зонах.
Ученые также предполагают, что при дальнейшем уменьшении размеров, например, до уровня комара, такие устройства можно будет контролировать уже не магнитным полем, а с помощью радиоволн, что расширит их возможности и сферу применения, передает hvg.
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