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Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС

Наука

Финская атомная электростанция "Олкилуото", обеспечивающая около трети энергетических потребностей страны, столкнулась с неожиданной проблемой. Компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO) объявила о временной остановке второго энергоблока (OL2) из-за технической неисправности.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

По данным TV" в заявлении во вторник, 15 апреля, отключение вызвано резким повышением влажности внутри генератора турбинной установки.

Пока точная продолжительность простоя не определена — специалисты АЭС приступили к диагностике и устранению неисправности. В компании заверили, что инцидент не представляет угрозы для ядерной безопасности станции.

Все защитные системы сработали в штатном режиме, и отклонений от норм радиационной защиты не зафиксировано. Тем не менее, остановка второго реактора — это чувствительный удар по генерации: OL2 входит в число трёх действующих энергоблоков "Олкилуото", которые суммарно покрывают примерно 30% энергетических потребностей Финляндии.

АЭС "Олкилуото" расположена на западном побережье страны, в регионе Састамала, на берегу Ботнического залива Балтийского моря. Станция давно стала одной из ключевых точек энергетической карты Финляндии. Первый энергоблок (OL1) был запущен ещё в 1978 году, второй (OL2) — в 1980-м. Третий, самый современный реактор (OL3) с мощностью 1600 МВт ввели в строй лишь в 2022-м после 13 лет строительства. Теперь, когда вся система работала на полную мощность, внезапная остановка одного из блоков создаёт дополнительную нагрузку на оставшиеся генераторы.

Ситуация тревожит не только энергетиков, но и рядовых потребителей. В Финляндии, где АЭС традиционно считаются эталоном надёжности, сбои воспринимаются болезненно. Однако в TVO спешат успокоить общественность: остановка носит исключительно технический характер и не связана с какими-либо конструктивными дефектами или нарушениями эксплуатации. Сроки восстановления генерации будут объявлены дополнительно, после завершения ремонтных работ.

Уточнения

АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии, расположенная на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото, входящем в состав коммуны Эурайоки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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