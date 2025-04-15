Раскрыт главный секрет древних океанов: почему они были зелёными и могут стать фиолетовыми

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня около 70% поверхности Земли покрыто океанами, благодаря чему из космоса наша планета кажется сине-голубой.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большая волна

Однако японские исследователи считают, что так было не всегда. По их мнению, в древности моря могли быть зелеными, а в далеком будущем — даже фиолетовыми.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, миллиарды лет назад в океанах содержалось большое количество растворенного железа, тогда как свободного кислорода почти не было. Ученые пришли к таким выводам, анализируя так называемые полосчатые железистые образования — геологические слои, сформированные между 3,8 и 1,8 миллиарда лет назад. Эти слои отражают изменения в химическом составе океанов и атмосферы, в том числе постепенное накопление кислорода.

Исследователи полагают, что ещё до появления кислородной атмосферы в морях уже существовали анаэробные (то есть не использующие кислород) фотосинтезирующие микроорганизмы. Они использовали железо, растворенное в воде, как источник энергии, и выделяли кислород в качестве побочного продукта. Этот кислород связывался с железом, придавая воде зеленоватый оттенок. Со временем количество железа уменьшалось, а уровень кислорода в воде и атмосфере возрастал, что в конечном счете способствовало появлению более сложных форм жизни.

Так океаны постепенно приобрели привычный нам синий цвет: результат увеличения содержания свободного кислорода и изменений в составе морской воды.

Ученые не исключают, что цвет океанов может снова измениться. В далеком будущем, под влиянием старения Солнца, изменения климата, активности различных бактерий и водорослей, а также эволюции микробной жизни, морская вода может приобрести фиолетовый оттенок. Эти возможные трансформации напоминают, что голубизна океанов — не вечная константа, а результат текущих биологических и геохимических условий.

Более того, ученые предполагают, что зеленые океаны могут существовать и на других планетах, где жизнь только зарождается. Поиск таких "зеленоватых" водоемов может стать одним из способов обнаружения потенциальных форм внеземной жизни, передает origo.

Уточнения

Константа — постоянная величина (скалярная или векторная) в математике, физике, химии.



