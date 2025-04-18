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Неожиданный герой океанов: моча китов восстанавливает здоровье коралловых рифов!

1:45
Наука

На первый взгляд, моча китов может показаться малозначимой, но новое исследование доказывает: это один из ключевых факторов в поддержании здоровья океанов. Учёные обнаружили, что ежегодно киты выделяют более 4000 тонн азота, обогащая прибрежные зоны, коралловые рифы и тропические воды.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Основой этого открытия стала концепция "китового насоса": усатые киты питаются в глубинах холодных полярных морей, а затем мигрируют в тёплые тропики, где выделяют мочу, насыщенную питательными веществами, прежде всего — азотом. Эти питательные выбросы у поверхности стимулируют рост водорослей, фитопланктона и кораллов, особенно в регионах с низким уровнем питательных веществ.

Миграция горбатых китов из Антарктики к берегам Коста-Рики иллюстрирует, как киты соединяют удалённые экосистемы, перемещая до 45 000 тонн биомассы ежегодно. Это сопоставимо с масштабами крупнейших апвеллинговых зон океана.

Когда киты голодают, они сжигают значительные запасы жира — это также приводит к образованию большого объёма мочи, которая возвращает жизненно важные элементы в океан. В районах миграции уровень азота в воде может удваиваться, стимулируя биологическую продуктивность.

До эпохи коммерческого китобойного промысла межполушарные потоки питательных веществ, создаваемые китами, были втрое больше. Сегодня восстановление популяций китов рассматривается как важнейший шаг для глобального восстановления морских экосистем и укрепления планетарной устойчивости.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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