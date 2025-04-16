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Полмиллиарда лет — не срок: организм, который сохранился вопреки здравому смыслу

2:01
Наука

Учёные сделали невероятное открытие — окаменелость возрастом 520 миллионов лет сохранила не только форму, но и мозг, пищеварительную систему и даже следы нервов. Это один из самых древних предков членистоногих — группы, куда входят насекомые, ракообразные и многоножки. Настоящее чудо палеонтологии дало шанс заглянуть внутрь эволюции, о которой раньше можно было только догадываться.

Раскопки динозавра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки динозавра

Тело, которое не должно было сохраниться

Большинство окаменелостей — это кости или отпечатки твёрдых тканей. Мягкие органы обычно разрушаются задолго до того, как достигают нас. Но на этот раз всё пошло не по плану природы. Личинка, по словам исследователей, оказалась в уникальной среде, идеально подходящей для сохранения мельчайших деталей.

С помощью синхротронной рентгеновской томографии удалось восстановить трёхмерное изображение тела. Внутри сохранились элементы, которые редко можно увидеть даже у современных организмов: примитивный мозг (протоцеребрум), пищеварительные железы, начальная кровеносная система и нервы, идущие к глазам и лапкам.

Ответы, которые были под кожей

Для биологов это настоящая сенсация: теперь можно провести чёткие параллели между доисторическими формами жизни и современными членистоногими. Мозговая структура, найденная в личинке, позволила проследить, как она трансформировалась в важную часть головы современных существ — структуру, отвечающую за их невероятную адаптивность.

Один из участников исследования признался, что всегда мечтал найти именно такую окаменелость. По его словам, шансы обнаружить столь хрупкую структуру в таком состоянии были почти нулевыми. Но реальность превзошла ожидания: под простым внешним видом скрывались сложнейшие детали, сохранившиеся на протяжении полумиллиарда лет.

Уточнения

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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