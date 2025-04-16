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Смерть отменяется? Вечная жизнь оказалась ближе, чем думали, но есть один подвох

3:20
Наука

Венкатраман Рамакришнан посвятил свою научную карьеру изучению клеток, старения и смерти. Получив Нобелевскую премию по химии за открытие структуры рибосомы — важнейшего механизма экспрессии генов — он в последние годы сосредоточился на самом фундаментальном вопросе: почему мы стареем и умираем. Его размышления о природе жизни и её конца легли в основу эссе Why We Die и стали темой его выступления на саммите долголетия в Милане.

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Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Что такое смерть — с точки зрения биологии

Рамакришнан объясняет, что смерть — это не просто остановка сердца или мозга. Он рассматривает её как утрату способности организма функционировать как единое целое. При этом большинство клеток продолжают жить даже после официальной "точки невозврата", а органы остаются пригодными для трансплантации. Он подчёркивает, что важно отличать гибель клеток от смерти как системной утраты функциональности.

Старение не заложено в генах

Работая над книгой, он пришёл к выводу, что смерть не является заранее запрограммированным генетическим процессом. Эволюция, по его мнению, не стремится продлить жизнь организма как можно дольше — её интересует только успешная передача генов. Поэтому биологические черты, которые помогают выжить и размножиться, со временем могут привести к постепенному ухудшению организма. Старение, по его словам, связано не столько с износом клеток, сколько с компромиссами между восстановлением, ростом и репродуктивной функцией.

Вечная молодость — опасная иллюзия

Он обращает внимание, что идея долголетия или даже бессмертия — это не только научная цель, но и источник многочисленных заблуждений. Хотя теоретически нет строгих законов, ограничивающих продолжительность жизни, на практике существует множество барьеров. Рамакришнан считает, что на фоне страха перед старением многие становятся уязвимыми к псевдонауке. Особенно он подчёркивает, что большинство "антивозрастных" методик не имеют под собой серьёзной научной основы, несмотря на использование научной терминологии.

Простые организмы — большие учителя

Он также говорит о важности модельных организмов — червей, мух, дрожжей — в изучении старения. По его словам, несмотря на простоту, многие биологические механизмы, выявленные у этих существ, имеют аналоги у человека. Однако он предостерегает от прямых экстраполяций: у людей генные мутации, продлевающие жизнь червям, могут вызывать серьёзные побочные эффекты, включая нарушения роста.

Долголетие и общество: неочевидные риски

Рассматривая социальные последствия стремления к долголетию, он поднимает вопрос о потенциальной стагнации общества. При сочетании высокой продолжительности жизни и низкой рождаемости смена поколений замедляется, что может негативно повлиять на динамику и творческий потенциал социума. Он отмечает, что несмотря на естественный страх старости, бессмертие тоже несёт угрозу: исчезает ценность времени и стимула к жизни.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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