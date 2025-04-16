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Скрывались в скалах: неожиданный след оживил забытый род древних гигантов

2:31
Наука

Впервые палеонтологам удалось обнаружить следы анкилозавридов — бронированных динозавров с характерными хвостами в форме дубинки. Эти редкие отпечатки лап с тремя пальцами проливают свет на вид, который ранее не был известен науке. Их нашли в горах Британской Колумбии — в районе Тамблер-Ридж и северо-западной части Альберты.

Стегозавр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Стегозавр

Следы, изменившие представление о древнем мире

Новому виду дали название Ruopodosaurus clava, что переводится как "поваленная ящерица с булавой". Это первый убедительный случай, когда найдены именно следы анкилозавридов, отличающихся от своих родственников — нодозавридов, у которых было по четыре пальца на лапах и гибкий хвост без булавы.

Отпечатки относятся ко временам середины мелового периода, примерно 100 миллионов лет назад. До этого находки костей анкилозавридов в Северной Америке за период от 100 до 84 миллионов лет были крайне редки или вовсе отсутствовали. Теперь ясно: эти динозавры не исчезли, а просто оставили за собой следы, которые долго оставались незамеченными.

Кто такой руопозавр

Хотя точный внешний облик руопозавра не установлен, учёные уверены: он был длиной около 5-6 метров, с прочной бронёй, шипами и массивной хвостовой булавой. Возможно, он напоминал китайских динозавров гобизавра или цзиньюнпельта, известных по находкам в Азии.

Уникальное открытие с канадским характером

Исследования провела команда учёных под руководством доктора Виктории Арбур из Королевского музея Британской Колумбии. В проекте также участвовали сотрудники Музея Тамблер-Ридж и эксперты из Глобального геопарка ЮНЕСКО.

Типовой образец был отлит с помощью силиконовой формы в августе 2024 года. В подготовке участвовали Калла Скотт и Тиг Диксон. Сам процесс сопровождался полевыми работами на реке Вулверин — именно там нашли ключевые отпечатки ног.

Когда два динозавра делят одну территорию

Обнаружение трёхпалого руопозавра рядом с четырехпалыми следами нодозавров подтверждает: оба типа анкилозавров обитали в одном регионе. Это открытие стало очередным шагом в понимании того, как развивались и сосуществовали древние формы жизни в Северной Америке.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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