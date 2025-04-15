Смертельная технология: загадочная череда смертей охватила молодых ученых ИИ

За последние годы Китай потерял несколько ведущих ученых в области искусственного интеллекта (ИИ), чей вклад мог бы изменить будущее не только науки, но и целые отрасли — от военной сферы до медицины.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

При этом обстоятельства смерти многих из них остаются туманными, а возраст погибших заставляет задуматься о настоящей цене прогресса в одной из самых конкурентных сфер современности. Об этой тревожной тенденции пишет South China Morning Post, изучившая биографии талантливых исследователей, чей уход из жизни выглядит как череда необъяснимых потерь.

Речь идет о ученых, находившихся на пике карьеры и сделавших открытия мирового уровня. Среди них — Сун Цзянь, признанный эксперт в сфере компьютерного зрения, бывший главный научный сотрудник китайской компании Megvii Technology (разработчик систем распознавания изображений и глубокого обучения). Он скончался в июне 2022 года в возрасте всего 45 лет — возраст, когда многие только достигают вершин академического признания. Причины его смерти официально не раскрывались.

Следующий год принес сразу две трагические утраты. В 2023-м погиб Фэн Янхэ — 38-летний специалист по военному искусственному интеллекту, чьи исследования были связаны с моделированием боевых стратегий и ИИ-планированием.

Согласно официальному некрологу, он умер по пути на выполнение некоего задания — никаких подробностей не приводится, что лишь подогревает слухи о возможных чрезвычайных обстоятельствах. Еще более резонансной стала смерть Тан Сяооу, 55-летнего основателя техногиганта SenseTime, специализировавшегося на распознавании лиц. Некролог туманно упомянул "болезнь" как причину ухода, но ее характер остался за кадром.

Наконец, в 2024 году ушел из жизни 40-летний Хэ Чжи, сооснователь и инновационный директор компании Yidu Tech, которая разрабатывала ИИ-решения для здравоохранения на основе больших данных. Официальная причина — приступ горной болезни во время высокогорного восхождения, однако многие задаются вопросом, почему столь физически подготовленный человек не смог пережить элементарное ЧП.

В экспертном сообществе нарастает тревога: потери среди ученых такого уровня не укладываются в статистику обычных несчастных случаев. Китайский ученый-компьютерщик Лю Шаошань, пожелавший остаться неназванным, в беседе с изданием обозначил ключевую проблему: отрасль развивается молниеносно, а конкуренция достигла невероятного накала. По его словам, теперь каждое новое открытие должно моментально приносить результат, иначе его "перехватят" коллеги.

"Индустрия искусственного интеллекта развивается очень быстро, и конкуренция становится все более ожесточенной… Ученые испытывают колоссальное моральное давление, ведь каждый новый шаг должен менять мир, а любая задержка грозит обернуться опозданием навсегда".

Фактически, ученые оказались в ловушке: им нужно не просто двигать науку вперед, но и публиковать результаты раньше других, иначе приоритет будет упущен. В такой гонке за открытиями здоровье и жизнь закономерно отходят на второй план. Как итог — слишком много вопросов остается вокруг смертей тех, кто был на пороге революционных прорывов.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

