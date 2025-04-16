Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он интеллигентный: Седокова публично призналась в симпатии молодому актёру
На пульсе науки: студенты МГТУ Баумана встретились с Путиным
Парад изобретений: работы студентов МГТУ Баумана оценены на высшем уровне
Цыганов высказался о выборе профессии: почему актёр связал свою жизнь с театром
Взлом через Word: Запад попытался взломать оборонное предприятие РФ, подробности
10 городков Вирджинии, которые круче любого мегаполиса
Возвращение СССР: в России ответили на отзыв независимости Украины
Режиссёр сериала Склиф раскрыла профнепригодность Асмус: что произошло на съёмках?
Переход на индукцию: плюсы и минусы, которые стоит учесть перед покупкой

Тополя будут спасены: найден способ избавиться от пуха без ущерба природе

2:06
Наука

Каждое лето тополиный пух вызывает раздражение у горожан — чихание, аллергии, костры из белых клочьев на улицах. И всё это из-за убеждения: сажали мужские тополя, а они "переродились" в женские. Так ли это на самом деле?

Тополиный пух
Фото: commons.wikimedia.org by Дарко Николовски, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тополиный пух

Команда российских ученых из ИМБ РАН, МФТИ, Мосприроды и МГУ решила проверить, правда ли, что мужские деревья со временем превращаются в женские и начинают "пылить". Ответ дала генетика — и он оказался неожиданным.

Виноваты не деревья, а люди

Исследователи изучили ДНК 379 тополей из 15 регионов России и пяти других стран. Методы глубокого секвенирования позволили определить пол и происхождение деревьев, а также выявить ошибки в озеленении. Главная из них — в выборе саженцев.

"Только для тополя Разумовского в Москве был высажен мужской клон. Для петровского — и мужские, и женские. А вот у сибирского в основном сажали женские растения", — поясняет Елизавета Сигова, старший лаборант ИМБ РАН.

Так и появился миф: якобы мужские растения стали женскими, потому что начали пушить. На деле же это изначально были женские деревья, просто не все это знали.

Тополь незаменим

Тополь — одно из лучших деревьев для городов. Он быстро растет, неприхотлив и выделяет много кислорода благодаря пышной кроне. Заменить его в условиях средней полосы России почти невозможно. Проблема была лишь в пухе — а значит, в неправильном подборе растений.

Что теперь

Учёные разработали способ определять пол тополя уже на стадии семени, используя ДНК-маркеры. Это означает, что города могут продолжать озеленение, не опасаясь летнего пуха — нужно лишь высаживать исключительно мужские растения. Более того, теперь можно заранее выбирать те гибриды, которые лучше адаптированы к городским условиям.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Цыганов высказался о выборе профессии: почему актёр связал свою жизнь с театром
Взлом через Word: Запад попытался взломать оборонное предприятие РФ, подробности
10 городков Вирджинии, которые круче любого мегаполиса
Возвращение СССР: в России ответили на отзыв независимости Украины
Режиссёр сериала Склиф раскрыла профнепригодность Асмус: что произошло на съёмках?
Переход на индукцию: плюсы и минусы, которые стоит учесть перед покупкой
Икарус — автобус, который возил целый Советский Союз
Пять причин, почему кошка трётся о вас и что с этим делать
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить
Иван Ургант возродил рубрику Взгляд снизу и обратился к зрителям: не забывайте!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.