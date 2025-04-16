Тополя будут спасены: найден способ избавиться от пуха без ущерба природе

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждое лето тополиный пух вызывает раздражение у горожан — чихание, аллергии, костры из белых клочьев на улицах. И всё это из-за убеждения: сажали мужские тополя, а они "переродились" в женские. Так ли это на самом деле?

Фото: commons.wikimedia.org by Дарко Николовски, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тополиный пух

Команда российских ученых из ИМБ РАН, МФТИ, Мосприроды и МГУ решила проверить, правда ли, что мужские деревья со временем превращаются в женские и начинают "пылить". Ответ дала генетика — и он оказался неожиданным.

Виноваты не деревья, а люди

Исследователи изучили ДНК 379 тополей из 15 регионов России и пяти других стран. Методы глубокого секвенирования позволили определить пол и происхождение деревьев, а также выявить ошибки в озеленении. Главная из них — в выборе саженцев.

"Только для тополя Разумовского в Москве был высажен мужской клон. Для петровского — и мужские, и женские. А вот у сибирского в основном сажали женские растения", — поясняет Елизавета Сигова, старший лаборант ИМБ РАН.

Так и появился миф: якобы мужские растения стали женскими, потому что начали пушить. На деле же это изначально были женские деревья, просто не все это знали.

Тополь незаменим

Тополь — одно из лучших деревьев для городов. Он быстро растет, неприхотлив и выделяет много кислорода благодаря пышной кроне. Заменить его в условиях средней полосы России почти невозможно. Проблема была лишь в пухе — а значит, в неправильном подборе растений.

Что теперь

Учёные разработали способ определять пол тополя уже на стадии семени, используя ДНК-маркеры. Это означает, что города могут продолжать озеленение, не опасаясь летнего пуха — нужно лишь высаживать исключительно мужские растения. Более того, теперь можно заранее выбирать те гибриды, которые лучше адаптированы к городским условиям.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

