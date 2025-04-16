Телефон сам просит код доступа? Это не ошибка, а новая защита

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Что будет, если ваш телефон останется заблокированным на несколько дней? В Android 16 Google внедрит новую защитную функцию, которая… перезагрузит устройство. Да, вы не ослышались.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Этот шаг — не баг, а часть обновлённой системы безопасности. Механизм запускается, если смартфон долгое время остаётся в заблокированном состоянии — например, три дня подряд.

Идея проста: автоматическая перезагрузка заставляет пользователя вводить основной PIN-код или пароль, а не просто прикладывать палец или смотреть в камеру. Это значительно усложняет работу хакерам и тем, кто пытается получить доступ к вашим данным физически или через ПО.

Почему Google на это пошёл

Компания явно вдохновлялась практиками Apple. Подобные функции уже давно используются в iOS и даже доказали свою эффективность: в США полицейские не смогли получить доступ к данным смартфона, потому что он… сам перезагрузился и потребовал ввод кода.

Аналогичная логика встроена в GrapheneOS — максимально защищённую версию Android, где устройства перезагружаются каждые 18 часов.

Где это уже работает

Функция обнаружена в Google Play Services (версия 25.11.34). В коде нашли строку: "Redémarre l'appareil s'il reste verrouillé pendant 3 jours" — "Перезагружает устройство, если оно остаётся заблокированным 3 дня".

Влияет ли это на обычных пользователей

В повседневной жизни — вряд ли. Вероятно, настройка будет гибкой, либо время до перезагрузки выбрано таким образом, чтобы не мешать работе устройства. Но вот в случае попытки взлома — это может сыграть решающую роль.

Уточнения

PIN-код (англ. Personal Identification Number - персональный идентификационный номер) — аналог пароля.

