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Без спутников и сигнала: как работает навигация будущего

1:39
Наука

Мы привыкли полагаться на GPS: включил приложение — и оно укажет путь, где бы ты ни находился. Но что, если в какой-то момент эта технология просто не сработает? Да, спутниковый сигнал может быть недоступен: под землёй, под водой, в плотных городских застройках или в условиях помех.

квантовое состояние
Фото: https://commons.wikimedia.org by Геральт - geralt / 21281 images on Pixabay site, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квантовое состояние

Что это за технология

Знакомьтесь: квантовая навигация. Она основана не на спутниках, а на чрезвычайно чувствительных квантовых датчиках, которые измеряют инерционные силы и позволяют определить местоположение, скорость и ориентацию объекта абсолютно автономно. Ни сигналов, ни интернета, ни спутников — только физика в чистом виде.

Почему это лучше GPS

Вот чем квантовая навигация может удивить:

  • Метрическая точность: сенсоры фиксируют даже минимальные изменения движений, обеспечивая высочайшую точность.
  • Полная автономность: сигналов с орбиты не нужно, значит, никаких сбоев, блокировок, глушилок и хакерских атак.
  • Надёжность в любой среде: будь то морское дно, подземелье или космос — эта система справится там, где GPS бессилен.
  • Безопасность: особенно актуально для военных и стратегически важных объектов, где внешняя зависимость недопустима.

Но есть нюанс

Технология пока ещё в разработке. Учёные уже добились впечатляющих успехов в создании квантовых инерциальных систем, но до массового внедрения — ещё один-два шага. Хотя, судя по темпам прогресса, ждать придётся недолго.

Уточнения

Ква́нтовая (волнова́я) меха́ника - фундаментальная физическая теория, которая описывает природу в масштабе атомов и субатомных частиц.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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