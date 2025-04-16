Без спутников и сигнала: как работает навигация будущего

Мы привыкли полагаться на GPS: включил приложение — и оно укажет путь, где бы ты ни находился. Но что, если в какой-то момент эта технология просто не сработает? Да, спутниковый сигнал может быть недоступен: под землёй, под водой, в плотных городских застройках или в условиях помех.
Знакомьтесь: квантовая навигация. Она основана не на спутниках, а на чрезвычайно чувствительных квантовых датчиках, которые измеряют инерционные силы и позволяют определить местоположение, скорость и ориентацию объекта абсолютно автономно. Ни сигналов, ни интернета, ни спутников — только физика в чистом виде.
Вот чем квантовая навигация может удивить:
Технология пока ещё в разработке. Учёные уже добились впечатляющих успехов в создании квантовых инерциальных систем, но до массового внедрения — ещё один-два шага. Хотя, судя по темпам прогресса, ждать придётся недолго.
Ква́нтовая (волнова́я) меха́ника - фундаментальная физическая теория, которая описывает природу в масштабе атомов и субатомных частиц.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.