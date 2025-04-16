Как меньше кликать, но больше успевать: тайные фишки Microsoft Teams

Кажется, что Microsoft Teams — это просто современный эквивалент настойчиво звонящего рабочего телефона. Но если уж вы вынуждены им пользоваться, стоит сделать это с умом. Оказывается, в Teams есть скрытые возможности, которые заметно экономят время и делают работу продуктивнее.
Вот трюки, которые помогут вам чувствовать себя в Teams, как рыба в воде.
Просто введите символ / в поисковой строке в верхней части окна — и перед вами появится список быстрых команд:
Это сэкономит вам кучу времени на переключения между вкладками.
Зачем тянуться к мышке, если можно нажать пару клавиш? Вот несколько полезных сочетаний (для Windows):
На Mac вместо Ctrl используйте Command. Чтобы увидеть полный список сочетаний, нажмите на три точки возле своей аватарки и выберите "Горячие клавиши".
Функция сохранения сообщений в Teams исчезла, но выход есть: просто пересылайте важное… себе!
Наведите курсор на нужное сообщение, нажмите на три точки и выберите "Переслать". Найдите себя в списке чатов и отправьте.
Чтобы быстро находить такие сообщения, закрепите чат с собой: наведите на него курсор, кликните по трем точкам и выберите "Закрепить".
Нужно отправить сообщение после окончания рабочего дня — но не хочется будить коллег? Или хотите создать впечатление, что трудитесь ночью?
Teams позволяет запланировать публикацию в канале. Напишите пост, нажмите плюсик в левом нижнем углу и выберите "Запланировать сообщение". Оно останется на месте до нужного времени и будет отправлено автоматически.
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