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Как меньше кликать, но больше успевать: тайные фишки Microsoft Teams

2:24
Наука

Кажется, что Microsoft Teams — это просто современный эквивалент настойчиво звонящего рабочего телефона. Но если уж вы вынуждены им пользоваться, стоит сделать это с умом. Оказывается, в Teams есть скрытые возможности, которые заметно экономят время и делают работу продуктивнее.

Компьютерная сеть
Фото: Фото компании РашенСофт
Компьютерная сеть

Вот трюки, которые помогут вам чувствовать себя в Teams, как рыба в воде.

Команды со слэшем: навигация без мышки

Просто введите символ / в поисковой строке в верхней части окна — и перед вами появится список быстрых команд:

  • /chat — начать чат с коллегой.
  • /away — установить статус "Нет на месте".
  • /dnd — включить режим "Не беспокоить".
  • /call [имя] - сразу позвонить нужному человеку.

Это сэкономит вам кучу времени на переключения между вкладками.

Горячие клавиши: меньше кликов — больше дел

Зачем тянуться к мышке, если можно нажать пару клавиш? Вот несколько полезных сочетаний (для Windows):

  • Ctrl + Shift + I — пометить сообщение как важное.
  • Ctrl + O — открыть текущий чат в новом окне.
  • Ctrl + E — перейти к поиску.
  • Ctrl + N — начать новый чат.

На Mac вместо Ctrl используйте Command. Чтобы увидеть полный список сочетаний, нажмите на три точки возле своей аватарки и выберите "Горячие клавиши".

Лайфхак: как "сохранять" важные сообщения

Функция сохранения сообщений в Teams исчезла, но выход есть: просто пересылайте важное… себе!
Наведите курсор на нужное сообщение, нажмите на три точки и выберите "Переслать". Найдите себя в списке чатов и отправьте.

Чтобы быстро находить такие сообщения, закрепите чат с собой: наведите на него курсор, кликните по трем точкам и выберите "Закрепить".

Отложенная отправка: будьте вежливы — и хитры

Нужно отправить сообщение после окончания рабочего дня — но не хочется будить коллег? Или хотите создать впечатление, что трудитесь ночью?

Teams позволяет запланировать публикацию в канале. Напишите пост, нажмите плюсик в левом нижнем углу и выберите "Запланировать сообщение". Оно останется на месте до нужного времени и будет отправлено автоматически.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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