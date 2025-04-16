Открытие, которое изменит стоматологию навсегда: один сигнал — и клетка превращается в зуб

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Зубы — не просто элемент улыбки. Это часть нашей идентичности, коммуникации и здоровья. Потеря даже одного зуба может сильно повлиять на качество жизни. Сегодня их обычно заменяют имплантатами, но те далеки от совершенства. Они требуют хирургического вмешательства и могут не прижиться.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

А что если зуб можно просто… вырастить

Впервые в истории учёным из King's College London удалось именно это — вырастить настоящий зуб в лабораторных условиях.

"Мы восполнили важный пробел в знаниях, вырастив зуб в чашке Петри", — заявила руководитель направления регенеративной стоматологии, доктор Ана Анджелова-Волпони.

И хотя эта технология пока не готова к применению в клиниках, сама возможность запуска естественной регенерации открывает целую эпоху.

Исследователь Сюэчэнь Чжан подчёркивает: такие зубы в будущем смогут встраиваться в челюсть так, будто они настоящие — без отторжения и с долгим сроком службы.

Имплантаты, в отличие от выращенных зубов, требуют сложной операции, и между искусственным материалом и живыми тканями нередко возникает конфликт. А вот "свой" зуб, выращенный из живых клеток, может стать идеальной заменой — он прочнее, долговечнее и абсолютно совместим с организмом.

Как это работает

В сотрудничестве с Imperial College London, исследователи создали уникальный материал, позволяющий клеткам взаимодействовать. Благодаря этому одна клетка способна передать сигнал другой, превращая её в зубную. Таким образом, учёные смогли наблюдать и управлять процессом формирования зуба прямо в лаборатории.

Далее предстоит самое интересное: выяснить, можно ли повторить этот процесс в теле человека. Либо пересаживая готовые зубы, либо вводя в десну молодые клетки, которые сами вырастят новый зуб. Исследователи предупреждают: на это уйдут годы. Но теперь это уже не фантастика — это план.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in "в" + plantare "сажать"), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

