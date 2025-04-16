В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит

Что-то пошло не так. В конце июля 2024 года в мексиканском штате Мичоакан рухнула одна из древнейших построек — каменная пирамида, высотой 15 метров. Её южная стена буквально рассыпалась в груду камней после продолжительных дождей.
Это не просто утрата архитектурного наследия. Это — тревожный сигнал.
Пирамида находилась на территории археологического комплекса Ихуацио. Здесь некогда процветало могущественное государство Пурепеча — единственное, которому не удалось покорить ацтекам. Именно в этом месте располагалась их столица. Культурное наследие народа Пурепеча и сегодня живо, но само сердце цивилизации оказалось под угрозой.
Цитата Тариакуири Альвареса, потомка Пурепеча, звучит особенно зловеще:
"Наши предки верили, что такие обрушения — знак гнева богов. Что-то подобное произошло и перед приходом завоевателей”.
Причиной катастрофы стала не только стихия. Жара и засуха, сменившиеся проливными дождями, сделали своё дело:
"Высокие температуры вызвали трещины в камне. Вода просочилась внутрь, ослабила конструкцию. Обрушение было лишь вопросом времени”, — отметили в Национальном институте антропологии и истории Мексики (INAH).
И хотя повреждена только одна из пирамид, шесть "ступенчатых тел" строения — включая опорную и внешнюю стены — теперь нуждаются в восстановлении.
2024 год стал ещё одним доказательством: культурное наследие по всему миру страдает от последствий климатических изменений.
Ранее в этом году обрушилась арка "Double Arch" в Юте, а на островах Океании начали разрушаться наскальные рисунки.
Исследования показывают: здания из культурного наследия не выдерживают новой реальности — резких перепадов температуры и осадков.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.