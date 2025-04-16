В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Что-то пошло не так. В конце июля 2024 года в мексиканском штате Мичоакан рухнула одна из древнейших построек — каменная пирамида, высотой 15 метров. Её южная стена буквально рассыпалась в груду камней после продолжительных дождей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пирамида

Это не просто утрата архитектурного наследия. Это — тревожный сигнал.

Когда история трещит по швам

Пирамида находилась на территории археологического комплекса Ихуацио. Здесь некогда процветало могущественное государство Пурепеча — единственное, которому не удалось покорить ацтекам. Именно в этом месте располагалась их столица. Культурное наследие народа Пурепеча и сегодня живо, но само сердце цивилизации оказалось под угрозой.

Цитата Тариакуири Альвареса, потомка Пурепеча, звучит особенно зловеще:

"Наши предки верили, что такие обрушения — знак гнева богов. Что-то подобное произошло и перед приходом завоевателей”.

Почему она рухнула

Причиной катастрофы стала не только стихия. Жара и засуха, сменившиеся проливными дождями, сделали своё дело:

"Высокие температуры вызвали трещины в камне. Вода просочилась внутрь, ослабила конструкцию. Обрушение было лишь вопросом времени”, — отметили в Национальном институте антропологии и истории Мексики (INAH).

И хотя повреждена только одна из пирамид, шесть "ступенчатых тел" строения — включая опорную и внешнюю стены — теперь нуждаются в восстановлении.

Всё чаще — не случайность, а закономерность

2024 год стал ещё одним доказательством: культурное наследие по всему миру страдает от последствий климатических изменений.

Ранее в этом году обрушилась арка "Double Arch" в Юте, а на островах Океании начали разрушаться наскальные рисунки.

Исследования показывают: здания из культурного наследия не выдерживают новой реальности — резких перепадов температуры и осадков.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

