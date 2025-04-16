Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный рост евро? Как он обошёл доллар и чего ожидать дальше
Продюсер Пригожин обрушился на коллег: пора сажать за мат в песнях
Пещера чудес в Маратее: уникальное природное шоу, которое удивит вас!
Пёс, на которого будут оглядываться все — выбирайте из этих
79-летний Евгений Петросян полон сил: супруги решились на третьего ребёнка
Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста
Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме

В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит

2:08
Наука

Что-то пошло не так. В конце июля 2024 года в мексиканском штате Мичоакан рухнула одна из древнейших построек — каменная пирамида, высотой 15 метров. Её южная стена буквально рассыпалась в груду камней после продолжительных дождей.

пирамида
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пирамида

Это не просто утрата архитектурного наследия. Это — тревожный сигнал.

Когда история трещит по швам

Пирамида находилась на территории археологического комплекса Ихуацио. Здесь некогда процветало могущественное государство Пурепеча — единственное, которому не удалось покорить ацтекам. Именно в этом месте располагалась их столица. Культурное наследие народа Пурепеча и сегодня живо, но само сердце цивилизации оказалось под угрозой.

Цитата Тариакуири Альвареса, потомка Пурепеча, звучит особенно зловеще:

"Наши предки верили, что такие обрушения — знак гнева богов. Что-то подобное произошло и перед приходом завоевателей”.

Почему она рухнула

Причиной катастрофы стала не только стихия. Жара и засуха, сменившиеся проливными дождями, сделали своё дело:

"Высокие температуры вызвали трещины в камне. Вода просочилась внутрь, ослабила конструкцию. Обрушение было лишь вопросом времени”, — отметили в Национальном институте антропологии и истории Мексики (INAH).

И хотя повреждена только одна из пирамид, шесть "ступенчатых тел" строения — включая опорную и внешнюю стены — теперь нуждаются в восстановлении.

Всё чаще — не случайность, а закономерность

2024 год стал ещё одним доказательством: культурное наследие по всему миру страдает от последствий климатических изменений.
Ранее в этом году обрушилась арка "Double Arch" в Юте, а на островах Океании начали разрушаться наскальные рисунки.

Исследования показывают: здания из культурного наследия не выдерживают новой реальности — резких перепадов температуры и осадков.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники Аудио 
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Последние материалы
Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста
Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?
Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины
В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит
Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом
Меган Маркл прервала молчание: трогательная исповедь о выкидыше
Жара на островах: мать Харламова поделилась эффектными кадрами в купальнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.