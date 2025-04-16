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Земля скрывала живых существ в породе возрастом два миллиарда лет

1:57
Наука

На глубине под поверхностью Земли — в месте, куда никогда не проникал свет, — учёные нашли нечто невероятное. Внутри древней трещины в породе возрастом более 2 миллиардов лет были обнаружены живые микробы. Они не просто сохранились, а всё это время продолжали существовать, пусть и в крайне замедленном темпе.

Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID
Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны

Где это произошло

Место находки — комплекс Бушвелд на северо-востоке Южной Африки. Это гигантское образование, известное своими залежами платины, оказалось идеальной "капсулой времени" для микроорганизмов. Магма, остывшая миллиарды лет назад, и глина, заполнившая трещины, создали изолированную среду, недоступную для внешних воздействий.

"Мы не знали, пригодны ли двухмиллиардные породы для жизни,” — признался Юхей Сузуки из Токийского университета. — "Ранее самым древним местом с живыми микробами считался 100-миллионный морской осадок. Это прорыв.”

Как проходили исследования

Команда изучала породу, используя три метода: инфракрасную спектроскопию, электронную и флуоресцентную микроскопию. Клетки, плотно упакованные в микротрещины, светились зелёным благодаря ДНК-маркировке — и это доказательство их подлинности и "коренного" происхождения.

Жизнь в режиме паузы

Удивительно, но микроорганизмы практически не эволюционировали. Они жили "на паузе", в стабильной среде, отрезанной от мира.

"Я особенно заинтересован в изучении подповерхностной жизни — не только на Земле, но и на других планетах,” — добавил Сузуки. — "Если мы нашли её здесь, что нам готовят образцы с Марса?”

Новые горизонты

Эта находка может кардинально изменить наши представления о выносливости жизни и шансах найти её за пределами Земли.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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