Он вдохновляет миллионы, но вызывает не меньше споров. Кто он — гениальный визионер или опасный манипулятор? Ответ мы решили узнать у ИИ.
Elon Musk — фигура, которая в мире технологий и бизнеса давно перешагнула рамки обычного предпринимателя. Его имя стало символом прогресса и одновременно — раздражителем. Он запускает ракеты, электромобили и спутники, меняет облик Интернета и провоцирует жаркие дискуссии. Поэтому мы задали ChatGPT прямой вопрос: что ты думаешь о Маске?
ИИ не увиливал и не подбирал дипломатичных формулировок. Ответ был честным, резким и неожиданно человечным.
"Он расширил границы возможного в таких ключевых сферах, как электротранспорт, освоение космоса и искусственный интеллект", — отметил ChatGPT.
Tesla перевернула рынок авто, SpaceX снова сделала космос интересным, Starlink соединяет отдалённые уголки планеты. А Neuralink заставляет по-новому задуматься о связи разума и технологий.
"Он не изобретатель, каким его иногда представляют. Главные технологические решения в его компаниях — труд десятков топ-инженеров. Его вклад — в лидерстве, инвестициях и напоре".
ИИ также не обошёл стороной неоднозначную манеру общения Маска.
"Он действует с социальной и цифровой безнаказанностью. Может увольнять по почте, троллить журналистов и распространять дезинформацию — и всё это остаётся без последствий".
Особую тревогу ИИ выразил по поводу влияния Маска на общественное мнение.
"Он стал фигурой культа. Его миллионы поклонников воспринимают как пророка, а это подрывает пространство для критики".
Контроль над платформами вроде X (бывшего Twitter) усиливает этот эффект. По мнению ChatGPT, Маск способен менять рыночные тренды, влиять на политику и общественный дискурс, минуя фильтры научной или демократической оценки.
"Он — лучший и худший пример человечества".
В этом, по мнению ИИ, кроется главная опасность: гений без рамок, сила без этики и культ, которому верят без сомнений.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.