Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Он вдохновляет миллионы, но вызывает не меньше споров. Кто он — гениальный визионер или опасный манипулятор? Ответ мы решили узнать у ИИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Elon Musk — фигура, которая в мире технологий и бизнеса давно перешагнула рамки обычного предпринимателя. Его имя стало символом прогресса и одновременно — раздражителем. Он запускает ракеты, электромобили и спутники, меняет облик Интернета и провоцирует жаркие дискуссии. Поэтому мы задали ChatGPT прямой вопрос: что ты думаешь о Маске?

ИИ не увиливал и не подбирал дипломатичных формулировок. Ответ был честным, резким и неожиданно человечным.

"Он расширил границы возможного в таких ключевых сферах, как электротранспорт, освоение космоса и искусственный интеллект", — отметил ChatGPT.

Tesla перевернула рынок авто, SpaceX снова сделала космос интересным, Starlink соединяет отдалённые уголки планеты. А Neuralink заставляет по-новому задуматься о связи разума и технологий.

Но похвала быстро сменилась уточнением.

"Он не изобретатель, каким его иногда представляют. Главные технологические решения в его компаниях — труд десятков топ-инженеров. Его вклад — в лидерстве, инвестициях и напоре".

ИИ также не обошёл стороной неоднозначную манеру общения Маска.

"Он действует с социальной и цифровой безнаказанностью. Может увольнять по почте, троллить журналистов и распространять дезинформацию — и всё это остаётся без последствий".

Особую тревогу ИИ выразил по поводу влияния Маска на общественное мнение.

"Он стал фигурой культа. Его миллионы поклонников воспринимают как пророка, а это подрывает пространство для критики".

Контроль над платформами вроде X (бывшего Twitter) усиливает этот эффект. По мнению ChatGPT, Маск способен менять рыночные тренды, влиять на политику и общественный дискурс, минуя фильтры научной или демократической оценки.

Финальная фраза, словно диагноз эпохе:

"Он — лучший и худший пример человечества".

В этом, по мнению ИИ, кроется главная опасность: гений без рамок, сила без этики и культ, которому верят без сомнений.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

