Вечная мерзлота больше не вечна: что происходит под нашими ногами

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотни тысяч лет назад под арктической землёй замерзли древние организмы, токсичные вещества и микромир, которого мы не знали. Всё это лежит в толще вечной мерзлоты — уникального слоя почвы, который остаётся замёрзшим круглый год.

Фото: Openverse by szeke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Антарктида

Но глобальное потепление разрушает даже то, что казалось вечным. Учёные из четырёх арктических регионов — Канады, Гренландии, России и Норвегии — обнаружили: мерзлота тает, и последствия этого касаются не только природы.

Что происходит

Исследование показало, что с таянием мерзлоты связаны:

Обрушение зданий и дорог.

Отравление воды и почвы древними токсинами.

Исчезновение привычных видов растений и животных.

Перебои в снабжении и утрата культурных традиций.

"Наши результаты показывают: это не просто экопроблема. Это угроза безопасности, здоровью и будущему арктических сообществ", — подчеркнул профессор Халед Абасс, соавтор исследования.

Почему это важно для всего мира

Меньше льда на полюсах — меньше шансов удержать климат под контролем. Вода поднимается выше во время штормов, разрушая дома. Привычные пищевые цепочки рушатся. А экстремальные погодные явления уже перестают быть редкостью. Именно вечная мерзлота помогает планете не перегреваться.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

