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Антарктида уходит под воду — мир готовится к катастрофе

2:40
Наука

Ученые всего мира фиксируют тревожную тенденцию: Антарктида теряет ледниковые массы беспрецедентными темпами, и это может привести к катастрофическим последствиям — как для климата, так и для мировой политики. Мировой океан поднимается, а миллионы людей рискуют лишиться своих домов уже в этом столетии.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Впервые за 120 лет: таяние льда выходит из-под контроля

Международные исследования показали, что площадь морского льда в Антарктиде сокращается небывалыми темпами. И это уже не "отдалённая угроза": согласно подсчётам гляциолога Натальи Гомес, около 700 миллионов человек живут в прибрежных зонах, где уже к 2100 году ущерб от повышения уровня океана может достичь триллионов долларов.

  • Нью-Йорк, Шанхай, Токио, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Сидней — все они рискуют оказаться под водой.

  • Дельты крупнейших рек мира — Нила, Ганга, Амазонки, Меконга — уйдут под воду, что приведёт к потере ключевых аграрных зон.

Почему океан поднимается

Два главных фактора:

  1. Таяние ледников;

  2. Потепление воды из-за парникового эффекта.

Как поясняет климатолог Анатолий Матвейченко, атмосфера нагревается — океан её "охлаждает", нагреваясь сам. Чем теплее океан, тем активнее тает лёд. В итоге запускается опасный круговой механизм.

И тут вступает политика

Политический интерес к Арктике и Антарктиде нарастает. По мнению экспертов:

  • США обращают внимание на Гренландию как на стратегическую точку, близкую к Северо-Западному морскому проходу — альтернативе Панамскому каналу.

  • Россия контролирует Северный морской путь и рассматривает юг Западной Сибири как новую перспективную зону заселения. Здесь лето стало на месяц длиннее, а среднегодовая температура выросла на 2,8 °C.

Грядёт миграционный кризис

ООН прогнозирует десятки миллионов климатических беженцев к 2040 году. В Европе уже принимаются законодательные меры по защите таких людей. А вот в России пока отсутствует правовая база для поддержки экологических мигрантов. Это может стать проблемой, особенно на южных границах страны.

Как мир реагирует

Некоторые города, такие как Нью-Йорк, строят дамбы и шлюзы, чтобы защититься от подводного будущего. Но этого может быть недостаточно, если Антарктида продолжит таять с той же скоростью.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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