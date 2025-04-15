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Синий свет сокращает жизнь: доказано учёными

Наука

Телефоны, ноутбуки, LED-лампы — мы окружили себя удобными источниками света, не подозревая, что они могут быть опасны. Учёные из Университета штата Орегон выяснили: синий свет ускоряет старение, влияет на работу клеток и нарушает наши внутренние биологические часы.

Лампочка на потолке
Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лампочка на потолке

Свет, который старит

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Aging, показало: синий свет изменяет химический состав клеток и угнетает их функции. Эксперименты проводились на плодовых мушках, но принципы воздействия универсальны — клетки человека реагируют так же. По словам профессора Ядвиги Гибултович, "чрезмерное облучение синим светом может сократить продолжительность жизни".

Почему это происходит

  • Синий свет — это коротковолновое излучение.

  • Оно подавляет выработку мелатонина — гормона сна и восстановления.

  • В результате — бессонница, сбои циркадных ритмов, стресс, ослабление иммунитета.

Со временем это приводит к ускоренному старению, неврологическим нарушениям, сбоям обмена веществ и даже увеличивает риск рака, болезни Альцгеймера и диабета.

Где прячется опасность

  • LED-лампы с маркировкой 4000K и выше: излучают холодный синий свет.

  • Экраны смартфонов, планшетов, телевизоров: особенно в ночное время.

  • Компьютеры: при длительной работе без "ночного режима".

Как защитить себя

  • Ограничивай экранное время — особенно вечером.

  • Установи фильтры синего света на гаджеты (night mode, blue light filter).

  • Выбирай лампы с тёплым спектром (до 2700K) — жёлтый и мягкий свет.

  • Не ставь холодные лампы в спальне — они нарушают сон.

  • Используй солнечный свет днём и лампы тёплого свечения вечером.

Тёплый свет — это не просто уют. Он помогает организму перейти в режим восстановления, стабилизирует настроение и сохраняет здоровье.

Уточнения

Си́ний светодио́д — светоизлучающий оптоэлектронный полупроводниковый прибор с синим цветом свечения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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