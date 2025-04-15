Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало

Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимальных размеров за последние четыре года, и это уже не просто проблема экологии. Учёные фиксируют её расширение до 26 миллионов квадратных километров — это вдвое больше площади всей Антарктиды. И последствия могут оказаться куда серьёзнее, чем прогнозируемый подъём температур.
Озон в верхних слоях атмосферы (на высоте 31-52 км) защищает нас от ультрафиолетового излучения. Без него:
разрушается ДНК,
учащаются случаи рака кожи,
погибают сельскохозяйственные культуры.
Если озон исчезает, солнце буквально "выжигает" всё живое.
Изначально озоновую дыру связывали с хлорфторуглеродами — веществами, применяемыми в аэрозолях и холодильных установках. После запрета на их использование в 1987 году учёные ожидали, что к 2040 году озоновый слой восстановится. Но реальность пошла по другому сценарию. Дыра не только не исчезает, но и продвигается ближе к поверхности Земли, затрагивая Южную Америку, Австралию и даже Новую Зеландию.
По последним данным, разрушению озона способствуют также растворители и средства для снятия краски, содержащие бром и хлор.
Растущий уровень ультрафиолета уже оказывает влияние:
началось активное таяние ледников,
ледник Кэдман теряет 2,16 млн тонн льда в год,
толщина льда уменьшается на 20 метров ежегодно.
Недавно гигантский айсберг массой в триллион тонн, отколовшийся в 1986 году, вышел с мели и двинулся в открытые воды. Это самый большой айсберг в истории — по площади он может уместить три Нью-Йорка.
Если озоновый слой продолжит разрушаться, возможны:
ускорение подъёма уровня Мирового океана;
обострение климатических изменений;
рост смертности от заболеваний кожи;
разрушение экосистем в южных регионах планеты.
Учёные призывают срочно пересмотреть экологическую политику и усилить контроль за выбросами веществ, разрушающих озон. Ведь теперь очевидно: дело не только в парниковых газах.
А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.