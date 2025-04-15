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Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало

2:32
Наука

Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимальных размеров за последние четыре года, и это уже не просто проблема экологии. Учёные фиксируют её расширение до 26 миллионов квадратных километров — это вдвое больше площади всей Антарктиды. И последствия могут оказаться куда серьёзнее, чем прогнозируемый подъём температур.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Что такое озоновая дыра — и почему это опасно

Озон в верхних слоях атмосферы (на высоте 31-52 км) защищает нас от ультрафиолетового излучения. Без него:

  • разрушается ДНК,

  • учащаются случаи рака кожи,

  • погибают сельскохозяйственные культуры.

Если озон исчезает, солнце буквально "выжигает" всё живое.

Почему дыра растёт — и кто в этом виноват

Изначально озоновую дыру связывали с хлорфторуглеродами — веществами, применяемыми в аэрозолях и холодильных установках. После запрета на их использование в 1987 году учёные ожидали, что к 2040 году озоновый слой восстановится. Но реальность пошла по другому сценарию. Дыра не только не исчезает, но и продвигается ближе к поверхности Земли, затрагивая Южную Америку, Австралию и даже Новую Зеландию.

По последним данным, разрушению озона способствуют также растворители и средства для снятия краски, содержащие бром и хлор.

Что происходит в Антарктиде

Растущий уровень ультрафиолета уже оказывает влияние:

  • началось активное таяние ледников,

  • ледник Кэдман теряет 2,16 млн тонн льда в год,

  • толщина льда уменьшается на 20 метров ежегодно.

Недавно гигантский айсберг массой в триллион тонн, отколовшийся в 1986 году, вышел с мели и двинулся в открытые воды. Это самый большой айсберг в истории — по площади он может уместить три Нью-Йорка.

Что будет дальше

Если озоновый слой продолжит разрушаться, возможны:

  • ускорение подъёма уровня Мирового океана;

  • обострение климатических изменений;

  • рост смертности от заболеваний кожи;

  • разрушение экосистем в южных регионах планеты.

Учёные призывают срочно пересмотреть экологическую политику и усилить контроль за выбросами веществ, разрушающих озон. Ведь теперь очевидно: дело не только в парниковых газах.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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