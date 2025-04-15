Мамонты возвращаются: когда Сибирь снова увидит гигантов

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Пока одни снимают фильмы о парках Юрского периода, другие — работают над тем, чтобы сделать их почти реальностью. К 2028 году американская компания Colossal Biosciences намерена вернуть к жизни… мамонта. Или, по крайней мере, его максимально близкую копию.

Фото: Flickr by Thomas Quine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мамонт

Как оживляют мамонта

В центре проекта — клетки кожи азиатских слонов, которые учёные перевели в эмбриональное состояние. Эти клетки можно перепрограммировать в любые типы — как стволовые клетки у человека. Дальше в дело вступает генетическое редактирование: в них планируют встроить гены шерстистого мамонта, извлечённые из останков, найденных в вечной мерзлоте.

Полученную яйцеклетку ученые подсадят азиатской слонихе — ближайшему генетическому "родственнику" мамонта. Слонов выбрали не случайно: в отличие от африканских, азиатские уже имеют небольшой шерстяной покров.

Это не мамонт. Это — прокси

Руководитель проекта, доктор Джордж Черч, поясняет: речь не о буквальном воскрешении мамонта, а о создании "прокси-мамонта" — существа, внешне и генетически близкого, но всё же другого. Такой слон получит густую шерсть, устойчивость к морозу и сможет жить в условиях Сибири или Якутии.

А это вообще возможно

Сомневающихся хватает. Профессор Бет Шапиро из Калифорнийского университета напоминает: ДНК разрушается с течением времени. Через 521 год её половина исчезает. Мамонты вымерли около 4000 лет назад — значит, полноценной цепочки уже не восстановить. Даже небольшие отклонения в последовательности генов создают другое существо.

Зачем это всё

Colossal Biosciences надеется с помощью подобных технологий не только "оживить" мамонтов, но и спасти вымершие или исчезающие виды: додо, белого носорога, сумчатого волка. Также ведутся разработки искусственной утробы, чтобы помогать слонам размножаться без участия живых самок.

Конкуренция растёт

Кроме Colossal, в деле участвуют Revive & Restore (США) и Quagga Project (ЮАР), которые работают над возвращением квагги — вымершего в XIX веке родственника зебры.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

