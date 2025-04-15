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Землетрясения выдали тайну: внутри планеты прячется океан

2:20
Наука

В недрах Земли, на глубине около 700 километров, скрывается поистине колоссальное водное хранилище — по площади оно может превосходить все известные океаны нашей планеты, вместе взятые. Обнаружение этого подземного океана может перевернуть представление о происхождении воды на Земле.

Земля и Луна
Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Земля и Луна

Как нашли внутренний океан

Открытие сделала международная команда учёных из США. Чтобы доказать существование воды под земной корой, они задействовали 2000 сейсмографов и проанализировали волны от более 500 землетрясений. Суть метода проста: сейсмические волны замедляются, проходя через влажные породы. Именно это замедление стало тем самым сигналом, указывающим на гигантское водное образование в переходной зоне между мантией и ядром планеты.

Новая версия происхождения воды

Ранее считалось, что вода попала на Землю извне — вместе с ледяными кометами. Но теперь у этой теории появился серьёзный конкурент. Как утверждает геофизик Стивен Джейкобсен, "это весомое доказательство того, что вода появилась на Земле изнутри". Открытие требует пересмотра школьных учебников, в частности темы "Круговорот воды в природе".

Вода — не в привычной форме

Член-корреспондент РАН Александр Соболев уточняет: речь не о свободной воде, как в озере или океане. Она содержится в минералах глубинных пород, образуя так называемые "камеры влаги". И начался этот процесс более 3,3 миллиарда лет назад.

Что дальше

Учёные продолжают сбор данных — теперь уже по всей планете. Их цель — построить более точную карту подземного океана и выяснить, как он взаимодействует с поверхностными водами. Особенно актуально это на фоне растущей активности землетрясений.

А что с обычными океанами

На дне привычных нам океанов тем временем скапливаются миллионы тонн пластикового мусора. По оценкам исследователей из Канады и Австралии, около 11 млн тонн уже осели на дне. Загрязнение распространяется вдоль материков и вокруг островов. Пластик превращается в микрочастицы, отравляя водную экосистему.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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