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Спутник Сатурна удивил астрономов: гигантский ледяной мир скрывает неожиданную тайну

2:18
Наука

С каждым годом в научной среде появляется всё больше данных о Титане — самом крупном спутнике Сатурна, который в каком-то смысле больше напоминает Землю, чем Марс или Венера. Его атмосфера — густая и насыщенная, пусть и невероятно холодная. Здесь есть реки, моря и озёра, правда, не из воды, а из жидких углеводородов. Неудивительно, что Титан давно привлекает внимание как потенциальное убежище для жизни.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Однако новое исследование показывает: несмотря на ряд химических веществ, важных для биологических процессов, рассчитывать на обживание Титана пока рано.

Уникальная атмосфера — но не для нас

По составу атмосферы Титан ближе всего к Земле среди всех тел Солнечной системы. Он гораздо "дружелюбнее" кислотной Венеры и пустынного Марса.

Однако температура здесь около -180°C, и вода может существовать только в виде льда или в редких лужах, образованных при падении метеоритов.

Органика — да, пища — не факт

Учёные из Университета штата Аризона в своём исследовании акцентируют внимание на большом количестве органических соединений на Титане.

Это, казалось бы, открывает возможности для простейшей формы жизни. Но на деле большинство этих веществ для нас непригодны — "богатый" химический состав не равен доступной пище.

Глицин — как маркер надежды

Главный герой исследования — аминокислота глицин, одна из простейших и важнейших для жизни. На Земле она часто появляется в условиях, где выживают только экстремофильные микроорганизмы.

Предполагается, что на Титане такие молекулы могут формироваться в атмосфере, особенно при взаимодействии с подповерхностным океаном.

Океан подо льдом и редкие вспышки жизни

Теоретически, столкновения Титана с астероидами могут растопить лёд, образуя временные лужи жидкой воды. Именно тогда органика с поверхности может попасть в подлёдный океан.

Проблема в том, что такие процессы происходят крайне редко, а количество потенциальной биомассы слишком мало — не больше нескольких килограммов.

Уточнения

Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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