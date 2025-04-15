Создана первая карта подводных достопримечательностей Южного Чёрного моря: яркое событие в мире дайвинга

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Дайверы создали первую карту подводных объектов на Южном Черноморском побережье, охватывающую достопримечательности от Несебра до Резово.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOAA Photo Library: expl0511, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ дно

В эту карту вошли затонувшие корабли, подводные музеи, часовни и уникальные природные явления. Особенно много интересных мест находится в районе Созополя, где расположены такие необычные объекты, как подводный лес между островами Святого Кирика и Юлиты, а также островом Святого Ивана.

Стефан Миринчев и Стоян Димитров, дайверы из ассоциации "Друзья моря" в Бургасе, провели много времени, исследуя эти подводные достопримечательности. Они отметили, что на Южном побережье много интересных мест для дайвинга, как искусственных, так и естественных, включая каменный лес и первый искусственно созданный риф в Болгарии — "Пионер".

Карта, созданная дайверами, доступна на сайте ассоциации и содержит информацию о 28 интересных локациях для дайвинга, включая штрих-коды для быстрого доступа к дополнительным материалам. Хотя глубины в этих местах требуют использования оборудования для скуба-дайвинга, любители могут легко найти подходящие места для погружения.

Стоян Димитров также рассказал о "Мопанге", зеленом корабле, который уже более 100 лет лежит на дне, но теперь стал безопасным для дайвинга после удаления загрязняющих веществ. Дайверы планируют разобрать военный грузовик и уникальный автомобиль "ГАЗ 13 Чайка", чтобы создать новые интересные объекты для подводного плавания.

Подводные часовни имеют особое значение для дайверов, так как они не только привлекают внимание своей архитектурой, но и создают уникальную атмосферу для исследований. Они могут стать центрами для дайвинга и привлечь больше любителей подводного спорта в регион, пишет flagman.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.



