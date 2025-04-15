Врата в ад: как древние микроорганизмы Сибири угрожают человечеству

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Рядом с сибирским городком Батагай в Якутии наблюдается явление, которое местные жители называют "Вратами в ад", а ученые — Батагайской термокарстовой депрессией или кратером.

Фото: Telegram-канал Ресайкл is licensed under public domain Батагайский кратер

Этот объект представляет собой большой овраг длиной более километра и глубиной до 100 метров, возникший из-за изменения климата и глобального потепления, пишет Ньюсинфо.

Как сообщается, причиной образования кратера стали вырубки лесов в 60-е годы XX века. Без деревьев и опавших листьев почва начала поглощать больше солнечного тепла, что привело к таянию вечной мерзлоты под ней. Это вызвало цепную реакцию: верхний слой почвы обрушивался, а лед под ним продолжал таять, расширяя кратер.

С 80-х годов кратер продолжает расти, поглощая окружающие холмы, и процесс уже невозможно остановить. Хотя Батагай стал ценным источником информации о прошлом (например, там нашли хорошо сохранившееся тело мамонта), он также представляет угрозу. Вечная мерзлота содержит древние вирусы и бактерии, которые могут быть опасны для здоровья.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).



