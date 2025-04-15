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Мозг уменьшается у этих людей: серьезная ошибка может привести к сокращению объема серого вещества

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Наука

Австралийские исследователи выявили важную закономерность: недостаток сна не только ухудшает скорость реакции и нарушает когнитивные функции, это еще и приводит к уменьшению объема головного мозга.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Уменьшаются те зоны, которые страдают при болезни Альцгеймера (БА). Ученые уверены, что недостаточный сон снижает объем серого вещества в правой лобной извилине — именно она связана с БА, пишет KP. RU.

Кроме того, недосып нарушает процесс выведения побочных продуктов жизнедеятельности. Токсины, накапливаясь, усиливают воспалительную реакцию. Из-за этого, как считают исследователи, гибнут нейроны.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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