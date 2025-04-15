Спутниковая навигация под угрозой? Что скрывает смещение полюса на 27 метров

4:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Новые исследования показывают, что географический Северный полюс уже начал двигаться и может переместиться на 27 метров к 2100 году.

Фото: Freepik Арктика

Это явление, скорее всего, связано с таянием полярных ледяных шапок, что вызывает перераспределение массы на планете. Хотя такие изменения могут показаться незначительными в масштабе всей Земли, ученые предупреждают, что они могут оказать серьезное влияние на спутниковую навигацию, сообщает glasnews.

Как известно, при вращении Земли вокруг своей оси происходят изменения в океанах, атмосфере и внутренней структуре планеты, которые заставляют её раскачиваться, как волчок. Большинство этих колебаний регулярны и предсказуемы, но команда ученых из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе установила, что антропогенные изменения, вызванные человеческой деятельностью, начинают преобладать над естественными процессами.

Спутники и телескопы, наблюдающие за объектами в дальнем космосе, ориентируются относительно оси вращения Земли, и любые изменения на Северном полюсе могут привести к значительным проблемам. Мостафа Киани Шахванди, ведущий автор исследования из Венского университета, утверждает, что такие сдвиги могут вызвать погрешности в позиционировании от нескольких метров до сотен метров.

Значительные изменения в перераспределении массы Земли приводят к смещению планеты вокруг своей оси. Обычно такие процессы происходят из-за регулярных циклов океанических течений. Однако с таянием ледников и ледяных шапок Земли этот процесс ускоряется.

Шахванди и его команда исследовали движение полюсов с 1908 по 2000 год и сравнили данные с прогнозами таяния льдов. Результаты показали, что если выбросы парниковых газов продолжат расти, таяние ледяных шапок может сместить полюса на 27 метров. В более оптимистичном сценарии Северный полюс сдвинется на 12 метров.

До сих пор антропогенные изменения в положении полюсов не превышают природных процессов. Наибольшее смещение полюсов наблюдается из-за восстановления Земли после последнего ледникового периода, когда под действием ледников земная кора опускалась, а затем поднималась, вызывая перераспределение веса планеты.

Хотя конец последнего ледникового периода был более 10 000 лет назад, последствия этого процесса до сих пор заметны в естественных сдвигах Северного полюса.

"На данный момент движение полюсов в основном зависит от природных процессов, но если изменение климата продолжится, таяние ледников и ледяных шапок приведет к тому, что антропогенные факторы будут преобладать в последние десятилетия XXI века", — отмечает Шахванди.

Недавние спутниковые наблюдения также показали, что площадь морского льда на полюсах достигла рекордно низких значений. В марте площадь арктического льда стала минимальной за 47 лет спутниковых наблюдений.

Основными факторами, вызывающими смещение полюсов, являются таяние льдов в Гренландии и Антарктиде. Если этот процесс продолжится в том же темпе, человечество столкнется с проблемами в навигации спутников и космических телескопов, таких как телескоп Джеймса Уэбба.

"Прогнозирование движения полюсов критически важно для таких технологий, как навигация космических аппаратов и ориентация телескопов дальнего космоса. Потеря точности в предсказаниях движения полюсов на фоне изменения климата может повлиять на их работоспособность", — заявляют ученые.

Доктор Шахванди предупреждает, что это может привести к ошибкам в измерениях на уровне километров для космических аппаратов, исследующих дальние планеты.

Уточнения

Се́верный по́люс или географи́ческий Северный полюс — точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. Находится в центральной части Северного Ледовитого океана. Северный полюс не следует путать с Северным магнитным полюсом. Северный полюс диаметрально противоположен Южному полюсу, расположенному на суше.

