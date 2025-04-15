Неравенство — это не природа человека: как правители древности контролировали неравенство и что мы можем перенять

Исследования археологов раскрыли, что социальное неравенство — не неизбежная часть человеческой истории, а результат политических решений и социальных механизмов. Археологи изучили более 1000 поселений, датируемых 10 000 лет назад, от Мезоамерики до Европы и Азии.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Археологи раскрыли секреты равенства и неравенства в древности

Используя размеры домов как ориентир благосостояния, они разработали количественные показатели для оценки социального неравенства в разных эпохах.

Результаты, опубликованные в журнале PNAS, демонстрируют, что рост социального неравенства не является неизбежным. Наоборот, оно зависит от политических и экономических выборов общества.

Ключевым инструментом для анализа служил коэффициент Джини, который помогает измерять неравенство по шкале от 0 до 1.

Например, в США коэффициент Джини составляет 0,41, а в Норвегии — 0,27. Сравнив коэффициенты Джини с политической сложностью обществ, археологи пришли к выводу, что даже в условиях увеличения населения не всегда возникает неизбежное социальное неравенство.

"История, как правило, пишется победителями, и если неравенство воспринимается как естественное, то любые попытки его уменьшить будут подавляться", — говорит ведущий автор исследования Гэри Фейнман.

Он отметил, что в прошлом богатство перераспределялось различными методами, например, через налоги или общественные работы, как это было в Древней Греции.

Такие системы помогали смягчить неравенство, что противоречит распространённым мнениям о неизбежности социального расслоения.

"Мы не придерживаемся идеологии, что неравенство невозможно избежать", — добавил Фейнман.

Исследование подтверждает, что политика перераспределения играет решающую роль в снижении неравенства, и понимание этих механизмов важно для будущих обществ.

Уточнения

Коэффицие́нт Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по какому-либо изучаемому признаку. Используется для оценки экономического неравенства.

