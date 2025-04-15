Ледники тают — острова исчезают: глобальное потепление ставит на карту исчезновение целых стран

Ледниковая шапка Северного полюса в этом году достигла исторического минимума, и учёные звучат тревогу. В марте зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений — явление, которое становится привычным в условиях глобального потепления.
Мир переживает серьёзные изменения в климате. Ледники, которые занимают 10% поверхности Земли, тают с беспрецедентной скоростью.
Причины кроются в повышении температуры и уменьшении снегопадов. В результате теряется около 9 тысяч гигатонн ледникового покрова ежегодно, что эквивалентно столетиям образования льда.
Ледники — это не только красивые природные образования, но и важнейшие резервуары пресной воды. Они хранят примерно 70% всей питьевой воды на планете.
Также они играют ключевую роль в климате, отражая солнечное излучение и помогая регулировать температуру на Земле, предотвращая её перегрев.
Ежегодное повышение уровня моря на 1 миллиметр может привести к затоплению значительных территорий, если такая тенденция сохранится.
В первую очередь под угрозой окажутся низменные районы, включая Вьетнам, Мальдивы и Сейшельские острова. К 2050 году, по прогнозам учёных, эти регионы могут столкнуться с масштабными наводнениями.
Если температура продолжит расти, человечество столкнется с новыми вызовами, которые потребуют срочных действий по защите экосистем и людей, живущих в прибрежных зонах.
У́ровень мо́ря — положение свободной поверхности Мирового океана, измеряемое по отвесной линии относительно некоторого условного начала отсчёта. Это положение определяется законом тяготения, моментом вращения Земли, температурой, приливами и другими факторами.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.