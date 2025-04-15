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Ледники тают — острова исчезают: глобальное потепление ставит на карту исчезновение целых стран

1:48
Наука

Ледниковая шапка Северного полюса в этом году достигла исторического минимума, и учёные звучат тревогу. В марте зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений — явление, которое становится привычным в условиях глобального потепления.

ледники, потепление
Фото: Freepik by Designed by Freepik
ледники, потепление

К чему приведет таяние ледников?

Мир переживает серьёзные изменения в климате. Ледники, которые занимают 10% поверхности Земли, тают с беспрецедентной скоростью.

Причины кроются в повышении температуры и уменьшении снегопадов. В результате теряется около 9 тысяч гигатонн ледникового покрова ежегодно, что эквивалентно столетиям образования льда.

Почему ледники так важны?

Ледники — это не только красивые природные образования, но и важнейшие резервуары пресной воды. Они хранят примерно 70% всей питьевой воды на планете.

Также они играют ключевую роль в климате, отражая солнечное излучение и помогая регулировать температуру на Земле, предотвращая её перегрев.

Уровень моря растёт, опасность для островов

Ежегодное повышение уровня моря на 1 миллиметр может привести к затоплению значительных территорий, если такая тенденция сохранится.

В первую очередь под угрозой окажутся низменные районы, включая Вьетнам, Мальдивы и Сейшельские острова. К 2050 году, по прогнозам учёных, эти регионы могут столкнуться с масштабными наводнениями.

Что нас ждёт в будущем?

Если температура продолжит расти, человечество столкнется с новыми вызовами, которые потребуют срочных действий по защите экосистем и людей, живущих в прибрежных зонах.

Уточнения

У́ровень мо́ря — положение свободной поверхности Мирового океана, измеряемое по отвесной линии относительно некоторого условного начала отсчёта. Это положение определяется законом тяготения, моментом вращения Земли, температурой, приливами и другими факторами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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