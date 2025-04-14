Египетское чудо инженерии! Корабль Хеопса из 1224 деталей обманул время

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Среди множества находок, оставленных нам древней цивилизацией, корабль великого Хеопса по праву считается одной из самых таинственных и величественных.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида

Правление этого фараона, сыгравшего ключевую роль в истории Египта, до сих пор сопровождается археологическими открытиями, поражающими воображение. Еще до обнаружения так называемых "небесных лодок", предназначение которых теперь ясно, ученые осознавали: для того чтобы обеспечить посмертное существование фараона, египетские мастера использовали весь арсенал своего ремесла — от инженерии до сакрального искусства.

Один из таких кораблей был найден в 1954 году в Гизе, рядом с Великой пирамидой.

Он покоился в одной из двух огромных каменных шахт. Одна из них содержала сам корабль, предназначенный для "транспортировки" духа Хеопса в загробный мир, другая — дополнительные ритуальные лодки.

Удивительно, но судно состояло из 1224 деревянных элементов, и ни один из них не был утрачен. Лодки, находившиеся во второй шахте, сохранились в таком же превосходном состоянии. Вход в обе ямы был надежно запечатан массивными каменными плитами — размером около 4×5 метров и толщиной почти метр. Их вскрытие и изучение началось только в 2013 году.

На внутренних стенках были обнаружены иероглифические надписи, в которых упоминались имена двух правителей: Хуфу (он же Хеопс) и его, предположительно, преемника Хафры. Судя по надписям, корабли были построены вдоль берегов Нила, а после завершения их перевезли к подножию пирамиды.

Главное судно длиной около 42 метров выполнено полностью из кедра и поражает точностью форм и уровнем мастерства. Египтяне верили, что такие корабли не просто переносили душу умершего в иной мир, но могли стать и транспортом для богов, направлявшихся в небесное путешествие к Солнцу.

По мнению исследователей, корабль Хеопса может быть одним из первых примеров "небесного" транспорта, предназначенного для священной миссии — перевозки души правителя. Сейчас этому уникальному судну более 4600 лет, и оно экспонируется в Большом Египетском музее в Каире.

Команда археологов, занимавшаяся его извлечением, использовала новейшие технологии: лазерное сканирование, металлическую защитную платформу и особую транспортную систему, чтобы не повредить древнюю структуру. Каждая лодка доставалась по частям, демонтировалась, а затем вновь собиралась в музее. Каждому судну дали имя: например, "Лодка Хуфу", "Корабль Сенусерта III" и "Лодка Хен-Хефрена", пишет promotions.

Уточнения

Кедр (лат. Cedrus) — олиготипный род деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).



