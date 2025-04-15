Тайна девятой планеты раскрыта: как гравитация меняет нашу Солнечную систему

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли в нашей Солнечной системе скрытые миры, о которых мы не знали? Учёные из Бразилии, возможно, только что разгадали одну из таких тайн. Они заявили об открытии девятой планеты, которая может радикально изменить наше понимание Солнечной системы.

Фото: Freepik by pikisuperstar Планеты солнечной системы

Гипотеза о девятой планете

Все мы привыкли к тому, что Солнечная система состоит из восьми планет, но в 2016 году астрофизики Майк Браун и Константин Батыгин предложили идею о существовании ещё одной, скрытой планеты.

Эта гипотеза основывается на необычных траекториях некоторых объектов в поясе Койпера. Мы не можем увидеть эту планету напрямую, но её гравитационное воздействие на другие космические тела может рассказать о её существовании.

Исследования и подтверждения

На протяжении последних лет учёные несколько раз пытались найти подтверждение существования девятой планеты, обращая внимание на странности в движении комет и других небесных объектов.

Траектории этих тел, похоже, подвержены влиянию невидимой планеты, чья гравитация заставляет их двигаться по странным путям.

Значение девятой планеты

Если гипотеза о девятой планете подтвердится, это откроет новые горизонты в изучении формирования Солнечной системы.

Планета может помочь объяснить происхождение пояса Койпера и далёкого Облака Оорта — областей, полных ледяных и каменных объектов, которые остаются на периферии нашей звезды.

Плутон в тени

Стоит отметить, что с открытием девятой планеты статус Плутона изменился. Теперь он рассматривается как карликовая планета, а не как полноправный член семейства планет.

Это решение было принято после того, как учёные не смогли найти чётких доказательств того, что Плутон имеет такие же особенности, как остальные планеты.

Загадки и открытия продолжаются

Открытие девятой планеты — это не только шаг вперёд в астрономии, но и шанс на новые исследования и возможно даже на более глубокое понимание самого формирования Вселенной. Будем следить за дальнейшими открытиями.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

