Тайна девятой планеты раскрыта: как гравитация меняет нашу Солнечную систему

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли в нашей Солнечной системе скрытые миры, о которых мы не знали? Учёные из Бразилии, возможно, только что разгадали одну из таких тайн. Они заявили об открытии девятой планеты, которая может радикально изменить наше понимание Солнечной системы.
Все мы привыкли к тому, что Солнечная система состоит из восьми планет, но в 2016 году астрофизики Майк Браун и Константин Батыгин предложили идею о существовании ещё одной, скрытой планеты.
Эта гипотеза основывается на необычных траекториях некоторых объектов в поясе Койпера. Мы не можем увидеть эту планету напрямую, но её гравитационное воздействие на другие космические тела может рассказать о её существовании.
На протяжении последних лет учёные несколько раз пытались найти подтверждение существования девятой планеты, обращая внимание на странности в движении комет и других небесных объектов.
Траектории этих тел, похоже, подвержены влиянию невидимой планеты, чья гравитация заставляет их двигаться по странным путям.
Если гипотеза о девятой планете подтвердится, это откроет новые горизонты в изучении формирования Солнечной системы.
Планета может помочь объяснить происхождение пояса Койпера и далёкого Облака Оорта — областей, полных ледяных и каменных объектов, которые остаются на периферии нашей звезды.
Стоит отметить, что с открытием девятой планеты статус Плутона изменился. Теперь он рассматривается как карликовая планета, а не как полноправный член семейства планет.
Это решение было принято после того, как учёные не смогли найти чётких доказательств того, что Плутон имеет такие же особенности, как остальные планеты.
Открытие девятой планеты — это не только шаг вперёд в астрономии, но и шанс на новые исследования и возможно даже на более глубокое понимание самого формирования Вселенной. Будем следить за дальнейшими открытиями.
Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.
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