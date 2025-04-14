Каспийские осётры под угрозой? Как уровень воды влияет на их выживание

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Климатологи и экологи пришли к выводу, что глобальное потепление может привести к резкому сокращению численности уникальных животных, обитающих в Каспийском море.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каспийское море

Согласно данным Университета Лидса, на которые ссылается ТАСС, уровень воды в Каспии за последние 20 лет ежегодно опускается примерно на 6 сантиметров. К концу XXI века это снижение может достигнуть 10-20 метров из-за роста температур, уменьшения осадков и снижения притока рек, пишет "Царьград".

Российские и международные ученые исследовали изменения береговой линии в северной части Каспийского моря с 2001 по 2024 год, а также спрогнозировали, как эти изменения скажутся на условиях обитания эндемичных животных.

В зону риска попадают каспийская нерпа, шесть видов осетров, а также сотни видов рыб и беспозвоночных, которые не встречаются больше нигде в мире.

Анализ показал, что особенно уязвимыми окажутся нерпы, для размножения которых необходим лед, формирующийся в северной части моря. Если уровень воды опустится на 5 метров, площадь льдов, пригодных для их размножения, сократится на 81%, что может серьёзно ударить по и без того сокращающейся популяции.

Также пострадают осетровые виды — при снижении уровня моря на 5 метров площадь мелководий, подходящих для их жизни, уменьшится на 25%, а при 10 метрах — почти наполовину.

Эти данные подчеркивают необходимость срочной выработки мер по защите животных северного Каспия от возможного вымирания

Уточнения

Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом. Длина тела до 6 м (атлантический и белый осетры), масса — до 816 кг (белый осётр).



