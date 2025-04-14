Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле
Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге
Спрос больше не драйвер: что происходит с российской экономикой
Мечта о пышных ягодицах стала реальностью — без боли
Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день
От посудомойки до wi-fi: 5 женских изобретений, которые изменили мир
Сначала тишина, потом — грохот: необычный ритм главной достопримечательности Умбрии
Пушистый детектив: как узнать, сколько недель котёнку
Как разбудить спящую орхидею: простые советы для здоровья ваших растений

Каспийские осётры под угрозой? Как уровень воды влияет на их выживание

1:45
Наука

Климатологи и экологи пришли к выводу, что глобальное потепление может привести к резкому сокращению численности уникальных животных, обитающих в Каспийском море.

Каспийское море
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каспийское море

Согласно данным Университета Лидса, на которые ссылается ТАСС, уровень воды в Каспии за последние 20 лет ежегодно опускается примерно на 6 сантиметров. К концу XXI века это снижение может достигнуть 10-20 метров из-за роста температур, уменьшения осадков и снижения притока рек, пишет "Царьград".

Российские и международные ученые исследовали изменения береговой линии в северной части Каспийского моря с 2001 по 2024 год, а также спрогнозировали, как эти изменения скажутся на условиях обитания эндемичных животных.

В зону риска попадают каспийская нерпа, шесть видов осетров, а также сотни видов рыб и беспозвоночных, которые не встречаются больше нигде в мире.

Анализ показал, что особенно уязвимыми окажутся нерпы, для размножения которых необходим лед, формирующийся в северной части моря. Если уровень воды опустится на 5 метров, площадь льдов, пригодных для их размножения, сократится на 81%, что может серьёзно ударить по и без того сокращающейся популяции.

Также пострадают осетровые виды — при снижении уровня моря на 5 метров площадь мелководий, подходящих для их жизни, уменьшится на 25%, а при 10 метрах — почти наполовину.

Эти данные подчеркивают необходимость срочной выработки мер по защите животных северного Каспия от возможного вымирания

Уточнения

Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом. Длина тела до 6 м (атлантический и белый осетры), масса — до 816 кг (белый осётр).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Российский шоу-бизнес
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду Аудио 
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле
Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге
Спрос больше не драйвер: что происходит с российской экономикой
Мечта о пышных ягодицах стала реальностью — без боли
Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день
От посудомойки до wi-fi: 5 женских изобретений, которые изменили мир
Сначала тишина, потом — грохот: необычный ритм главной достопримечательности Умбрии
Пушистый детектив: как узнать, сколько недель котёнку
Как разбудить спящую орхидею: простые советы для здоровья ваших растений
Екатерина Стриженова поздравила дочь с днём рождения: выросла без нянь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.