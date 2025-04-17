Зрение начнут возвращать инъекциями золота

Американские учёные придумали, как возвращать зрение человеку с помощью инъекций частиц золота.

Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глаз

Наночастицы, в тысячи раз тоньше человеческого волоса, могут взаимодействовать с инфракрасным лазером, встроенным в специальные очки. При воздействии лазерного излучения частицы нагреваются и стимулируют сохранившиеся клетки сетчатки, минуя поврежденные фоторецепторы. При этом естественные зрительные функции будут сохранены.

Ученые провели эксперимент на мышах с моделями заболеваний сетчатки. Результат получился отличным, отмечают исследователи. Учёные не зафиксировали токсического воздействия или воспалительных реакций, что говорит о безопасности метода.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

