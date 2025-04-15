Астрономы обнаружили неожиданное: чёрная дыра начала пульсировать

Астрономы стали свидетелями необычного космического события — после десятилетий молчания чёрная дыра в центре галактики SDSS1335+0728 внезапно пробудилась, начав испускать мощные вспышки энергии.
С конца 2019 года галактика стала светиться ярче, а в феврале 2024 года телескоп XMM-Newton и другие приборы зафиксировали регулярные рентгеновские вспышки, известные как квазипериодические извержения (QPE).
Но извержения от источника, прозванного Ansky, оказались уникальными:
Хотя чёрные дыры могут разрушать звёзды, нет доказательств того, что Ansky поглотил звезду. Возможно, он втянул газ и образовал аккреционный диск, в котором происходят высокоэнергетические удары. Эти процессы могут быть источником гравитационных волн, которые может засечь будущая миссия LISA.
Реальное наблюдение активности чёрной дыры даёт астрономам редкий шанс понять, как ведут себя сверхмассивные объекты во Вселенной. Учёные призывают к новым рентгеновским наблюдениям для раскрытия природы происходящего.
Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
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