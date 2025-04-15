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Названа самая страшная боль: вот что делает её невыносимой

2:33
Наука

Боль — универсальный сигнал тревоги, который тело посылает в мозг. Мы привыкли воспринимать её как помеху: зуб ноет, голова трещит — и всё раздражает. Но за этим стоит сложная биология. Нервные окончания передают импульсы, и чем их больше, тем сильнее страдание.

Камни в почках
Фото: https://www.freepik.com
Камни в почках

Но можно ли сказать, кому боль достаётся больше — мужчинам или женщинам?

Боль вне шкалы

Нет универсального способа измерить, насколько больно. Один спокойно переносит операцию без наркоза, другой не может выдержать чистку зубов. Всё субъективно. Но есть боли, которые может ощутить только один пол — и тут начинается настоящее испытание.

Когда страдают мужчины

Самые невыносимые боли, по мнению врачей, — травмы мужских половых органов.

"Такая дикая боль ощущается из-за большого количества рецепторов и нервных окончаний в органе", — объясняет уролог Натан Старк.

Самое опасное — перекрут яичек: он блокирует кровоток, и если вовремя не вмешаться, можно лишиться органа. А удар в пах может закончиться разрывом и реанимацией. Даже пенис, несмотря на отсутствие костей, может быть "сломлен" — достаточно неудачного движения во время секса. Иногда травмируется уретра, и мужчина испытывает болевой шок с потерей сознания.

Женщины и роды

Роды — физиологически заложенный, но крайне болезненный процесс. Женский таз узкий, а путь ребёнка — долгий и мучительный.

"Родовая боль воспринимается женщинами по-разному. Влияет всё: размер плода, особенности родов, психика", — уточняет акушер-гинеколог Юлия Янчевская.

Во время схваток в кровь выбрасываются гормоны стресса — адреналин и кортизол, которые немного притупляют ощущения. Но схватки могут продолжаться часами и буквально выматывают изнутри.

Самая невыносимая боль

На самом деле, ни роды, ни травмы половых органов врачи не считают самыми сильными болями. Куда хуже, по их словам, почечная колика — когда камни выходят из почек. Или кластерная головная боль — приступы такой силы, что некоторые люди не выдерживают и идут на крайние меры.

Боль при этом описывают так: как будто глаз пронзают раскалённой спицей. Приступ длится 15 минут, но ощущается как вечность.

Уточнения

Боль - неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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