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Планета с вечным днем и лавой вместо морей — найдена копия юной Земли

2:43
Наука

Можно ли заглянуть в прошлое нашей планеты, просто взглянув в телескоп? Оказывается, да. Астрономы обнаружили новую экзопланету — HD 63433 d, и она словно вернулась из юности Земли.

Планета
Фото: google by pinterest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Планета

Где она находится

HD 63433 d расположена всего в 73 световых годах от нас — по космическим меркам, практически соседка. Её нашли в созвездии Большой Медведицы. И хотя это экзопланета, то есть находится за пределами Солнечной системы, учёные считают её невероятно ценной.

Почему она уникальна

Это самая молодая и ближайшая к Земле из всех землеподобных экзопланет. Она вращается вокруг звезды HD 63433 — жёлтого карлика, очень похожего на Солнце. Но есть нюанс: этой звезде всего 400 миллионов лет, а нашему Солнцу — 4,5 миллиарда. То есть вся система — буквально космический младенец.

Четырёхдневный год и одна сторона в аду

Вот что по-настоящему поражает: год на HD 63433 d длится всего 4,2 земных дня. Планета находится так близко к своей звезде, что всегда повернута к ней одной стороной. В результате — постоянный день на одной половине и вечная ночь на другой.

На освещённой стороне температура достигает 1260 °C — достаточно, чтобы расплавить камень и создать океан из лавы. А вот ночная сторона, наоборот, погружена в вечный холод и тьму. Настоящий контраст, как будто планета живёт в двух мирах одновременно.

Почему это важно для нас

Когда-то и Земля переживала адский этап. После гигантского столкновения, приведшего к образованию Луны, наша планета также была раскалённым шаром. Учёные надеются, что наблюдение за HD 63433 d поможет лучше понять, как формируются твёрдые поверхности и как начинается путь к зарождению жизни.

Удивительное окно в прошлое

"Мы видим не просто планету. Мы наблюдаем процесс рождения твёрдого мира — то, что когда-то происходило с Землёй", — делятся исследователи.

HD 63433 d стала для науки окном в далёкое прошлое. Возможно, именно она поможет разгадать, как из хаоса и лавы появляется обитаемый мир.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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