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Детям это есть нельзя: чем опасен популярный продукт

1:59
Наука

Коричневый рис давно считается полезной альтернативой белому — он богаче клетчаткой, белками и другими важными нутриентами. Однако новое исследование учёных из Мичиганского государственного университета поднимает важный вопрос: как быть с повышенным содержанием мышьяка в этом продукте?

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Фото: flickr.com by IRRI Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рис

Мышьяк — это токсичный элемент, естественно присутствующий в почве. Он встраивается в зерновые культуры, включая рис. Оказалось, что коричневый рис содержит больше мышьяка, чем белый, а его неорганическая форма особенно опасна.

Для взрослых концентрации не представляют значительной угрозы, но для младенцев и детей до пяти лет уровень мышьяка может быть критичным. В США, согласно исследованию старшего научного сотрудника исследования Фелиции Ву, почётного профессора имени Джона А. Ханны и почётного профессора Университета в Колледже сельского хозяйства и природных ресурсов Мичиганского государственного университета и научного сотрудника и ведущего автора исследования Кристиана Скотта, работающего на факультете пищевых наук и питания человека, неорганический мышьяк составляет до 48% в коричневом рисе против 33% в белом. На мировом уровне — 65% против 53% соответственно.

Ситуация осложняется тем, что уровень мышьяка зависит от региона выращивания. Поэтому оценка рисков требует комплексного подхода, включая анализ географии, пищевой ценности и токсичности.

Исследование подчёркивает: качество питания — не только про витамины, но и про безопасность. Будущие инициативы, такие как программа Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США "Ближе к нулю", будут критически важны для контроля содержания токсичных веществ в продуктах.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Мышья́к (химический символ — As, от лат. Arsenicum) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 33.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA, букв. «Управление еды и лекарств») — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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