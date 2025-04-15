Вселенная может быть моложе на миллиард лет — что пошло не так

Что если все наши представления о возрасте Вселенной — ошибочны? Новое исследование из Китая подрывает привычные космологические основы: оно предполагает, что наша Вселенная может быть моложе на целых 1,2 миллиарда лет. Причина — странное поведение пар спутниковых галактик, которое не укладывается в рамки Стандартной модели космологии.
Команда учёных из Национальной астрономической обсерватории Китая проанализировала поведение спутников в 813 группах галактик, находящихся на расстоянии около 600 миллионов световых лет.
Они использовали данные проекта Sloan Digital Sky Survey, собранные в обсерватории Апачи-Пойнт (США). И вот что выяснилось.
Во многих случаях спутники в одной группе двигались вокруг основной галактики в противоположных направлениях. Это — сюрприз: симуляции, основанные на Стандартной модели и данных миссии "Планк", предсказывали куда большую согласованность в их движении.
"Если бы спутники влились в группы сравнительно недавно, такое поведение было бы логичным. Но согласно существующим теориям, они должны были давно синхронизироваться", — поясняют авторы.
Раньше возраст Вселенной определяли по реликтовому излучению и постоянной Хаббла, полученной из данных "Планка": около 13,8 млрд лет.
Однако измерения на основе наблюдений за сверхновыми дали иную величину — 12,6 млрд лет. Разница — 1,2 миллиарда. И оба метода считаются безупречно точными.
Эту проблему называют "напряжением Хаббла": глобальные и локальные измерения скорости расширения Вселенной не совпадают.
Сценарий, при котором галактики вошли в орбиты позднее, намекает: Вселенная начала развиваться позже. Это не означает, что ученые уже пересчитали возраст — но даёт повод задуматься: может быть, мы вообще неверно понимаем природу темной материи? Или её вовсе не существует?
Новые данные требуют проверок. Возможно, аналогичные явления найдут и в более далеких скоплениях. Но пока они слишком далеко, чтобы наблюдать их с достаточной точностью.
Парадо́кс (др.-греч. παράδοξος - "неожиданный; странный", от др.-греч. παρα - "против, вопреки" и др.-греч. δόξα - "мнение; представление; предположение") в широком смысле — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.