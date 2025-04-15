Вселенная может быть моложе на миллиард лет — что пошло не так

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Что если все наши представления о возрасте Вселенной — ошибочны? Новое исследование из Китая подрывает привычные космологические основы: оно предполагает, что наша Вселенная может быть моложе на целых 1,2 миллиарда лет. Причина — странное поведение пар спутниковых галактик, которое не укладывается в рамки Стандартной модели космологии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Когда всё пошло не так

Команда учёных из Национальной астрономической обсерватории Китая проанализировала поведение спутников в 813 группах галактик, находящихся на расстоянии около 600 миллионов световых лет.

Они использовали данные проекта Sloan Digital Sky Survey, собранные в обсерватории Апачи-Пойнт (США). И вот что выяснилось.

Во многих случаях спутники в одной группе двигались вокруг основной галактики в противоположных направлениях. Это — сюрприз: симуляции, основанные на Стандартной модели и данных миссии "Планк", предсказывали куда большую согласованность в их движении.

"Если бы спутники влились в группы сравнительно недавно, такое поведение было бы логичным. Но согласно существующим теориям, они должны были давно синхронизироваться", — поясняют авторы.

В чем суть парадокса

Раньше возраст Вселенной определяли по реликтовому излучению и постоянной Хаббла, полученной из данных "Планка": около 13,8 млрд лет.

Однако измерения на основе наблюдений за сверхновыми дали иную величину — 12,6 млрд лет. Разница — 1,2 миллиарда. И оба метода считаются безупречно точными.

Эту проблему называют "напряжением Хаббла": глобальные и локальные измерения скорости расширения Вселенной не совпадают.

Что это значит

Сценарий, при котором галактики вошли в орбиты позднее, намекает: Вселенная начала развиваться позже. Это не означает, что ученые уже пересчитали возраст — но даёт повод задуматься: может быть, мы вообще неверно понимаем природу темной материи? Или её вовсе не существует?

Новые данные требуют проверок. Возможно, аналогичные явления найдут и в более далеких скоплениях. Но пока они слишком далеко, чтобы наблюдать их с достаточной точностью.

Уточнения

Парадо́кс (др.-греч. παράδοξος - "неожиданный; странный", от др.-греч. παρα - "против, вопреки" и др.-греч. δόξα - "мнение; представление; предположение") в широком смысле — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).

