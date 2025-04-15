Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума против тату-наборов для детей — что не так с этими наборами?
Посадите пижму — и забудьте про мошек и клещей
Ужин за 30 минут: фаршированные перцы без заморочек
Все едят мандарины неправильно: главная польза не в том, о чём вы думаете
Евросоюз в думах! Как избежать штрафов за разрыв контрактов на российский газ
Проверка на дороге может обернуться проблемой: как не попасть в ловушку при досмотре
Не можете похудеть? Проверьте свой завтрак на эти 10 критических просчетов
Этот город в Италии исчезает прямо сейчас — и вы можете успеть его увидеть
Внимание к деталям: как правильно определить пол котенка

Существа между жизнью и вирусами: что скрывает наш организм

2:36
Наука

Представьте: внутри каждого из нас живут существа, которых до недавнего времени никто не замечал. Не бактерии. Не вирусы. Что-то совершенно иное.

Вирус
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вирус

Учёные из Стэнфорда, Испании и Канады нашли в микробиоме человека новый тип РНК-организмов. Их прозвали "обелисками" — за характерную форму.

Эти структуры обитают в бактериях нашего рта и кишечника и, возможно, являются звеном между простейшими биологическими элементами и полноценными вирусами. Впервые за долгое время мы сталкиваемся с формой жизни, настолько необычной, что она не вписывается ни в одну из известных категорий.

Как их обнаружили

Молекулярный генетик Эндрю Файер (лауреат Нобелевской премии) и аспирант Иван Желудев разработали продвинутый инструмент VNom — программу для поиска неизвестных РНК-геномов. С её помощью проанализировали более 5,4 млн наборов данных по микробам человека.

Так удалось выявить почти 30 тысяч уникальных видов "обелисков". Их геномы представляют собой кольцевые цепочки РНК длиной около 1000 нуклеотидов — значительно меньше обычных РНК-вирусов.

Почему это важно

"Обелиски" не похожи на вирусы — у них нет белковых оболочек. Но они сложнее вироидов, так как умеют копировать свои геномы с помощью собственных белков. Учёные считают, что это — отдельная форма жизни, и, возможно, недостающее звено в эволюции вирусов.

"Обелиски образуют отдельную филогенетическую группу и встречаются у 7% кишечных бактерий и 50% бактерий полости рта. Мы находили их по всему миру", — пишут исследователи.

Самый частый "хозяин" этих существ — полезная бактерия Streptococcus sanguinis. Остальные "носители" ещё предстоит изучить.

Чем это грозит человеку

Пока неясно. Эти существа умеют менять активность генов бактерий, а значит — потенциально влиять и на человека. Как именно — покажут дальнейшие исследования.

Также остаётся открытым вопрос: кто появился первым — вирусы или их более простые "сородичи" вроде обелисков? Есть вероятность, что привычные вирусы — это не вершина эволюции, а её побочный продукт.

В любом случае, открытие меняет наш взгляд на мир микроорганизмов. Кто знает, что ещё живёт в нас, оставаясь невидимым?

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Здоровье
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Китай считает слишком дорогим маршрут поставки российского газа через Казахстан
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться?
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников
Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета
Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне
Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой
Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало
Хотите узнать, сколько вам лет на самом деле? Сделайте этот простой тест — всего за 30 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.