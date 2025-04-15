Существа между жизнью и вирусами: что скрывает наш организм

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте: внутри каждого из нас живут существа, которых до недавнего времени никто не замечал. Не бактерии. Не вирусы. Что-то совершенно иное.

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вирус

Учёные из Стэнфорда, Испании и Канады нашли в микробиоме человека новый тип РНК-организмов. Их прозвали "обелисками" — за характерную форму.

Эти структуры обитают в бактериях нашего рта и кишечника и, возможно, являются звеном между простейшими биологическими элементами и полноценными вирусами. Впервые за долгое время мы сталкиваемся с формой жизни, настолько необычной, что она не вписывается ни в одну из известных категорий.

Как их обнаружили

Молекулярный генетик Эндрю Файер (лауреат Нобелевской премии) и аспирант Иван Желудев разработали продвинутый инструмент VNom — программу для поиска неизвестных РНК-геномов. С её помощью проанализировали более 5,4 млн наборов данных по микробам человека.

Так удалось выявить почти 30 тысяч уникальных видов "обелисков". Их геномы представляют собой кольцевые цепочки РНК длиной около 1000 нуклеотидов — значительно меньше обычных РНК-вирусов.

Почему это важно

"Обелиски" не похожи на вирусы — у них нет белковых оболочек. Но они сложнее вироидов, так как умеют копировать свои геномы с помощью собственных белков. Учёные считают, что это — отдельная форма жизни, и, возможно, недостающее звено в эволюции вирусов.

"Обелиски образуют отдельную филогенетическую группу и встречаются у 7% кишечных бактерий и 50% бактерий полости рта. Мы находили их по всему миру", — пишут исследователи.

Самый частый "хозяин" этих существ — полезная бактерия Streptococcus sanguinis. Остальные "носители" ещё предстоит изучить.

Чем это грозит человеку

Пока неясно. Эти существа умеют менять активность генов бактерий, а значит — потенциально влиять и на человека. Как именно — покажут дальнейшие исследования.

Также остаётся открытым вопрос: кто появился первым — вирусы или их более простые "сородичи" вроде обелисков? Есть вероятность, что привычные вирусы — это не вершина эволюции, а её побочный продукт.

В любом случае, открытие меняет наш взгляд на мир микроорганизмов. Кто знает, что ещё живёт в нас, оставаясь невидимым?

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

