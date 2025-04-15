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Почва, которая кормит полмира: где её найти и как она образуется

2:45
Наука

Почвы бывают разными, но именно черноземы считаются "королями плодородия". Их название звучит как знак качества, а их состав изучается и сегодня — с неослабевающим интересом.

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

Мало кто знает, но на Всемирной выставке 1889 года в Париже кубическая сажень русского чернозема получила Золотую медаль. На той же выставке, где публике впервые показали Эйфелеву башню и автомобили Бенца и Даймлера. Российскую коллекцию почв представил сам Василий Докучаев — основатель почвоведения как науки.

Именно он первым сформулировал основы генетического почвоведения, опираясь на изучение черноземов Европейской части России. Его труд "Русский чернозем" (1883) положил начало не только науке, но и картографии почв — в книге впервые появилась карта ареала черноземов.

Что делает чернозем уникальным

Чернозем — не просто черная земля. Это результат многовековой работы природы:

  • Почвообразующие породы: карбонатные суглинки, насыщенные кальцием и магнием, формируют прочные соединения с органикой.
  • Климат: зимой промерзание, летом — засушливость. В таких условиях органика превращается в гумус, а не торф или углекислоту.
  • Рельеф: умеренно расчлененный — нет застойной влаги, но и пересушивания нет.
  • Дождевые черви: они буквально собирают чернозем по крупицам, "склеивая" гумус с минеральными частицами.

Где искать черноземы

Сегодня черноземы занимают треть от всех черных почв России — 113 миллионов гектаров. Основные зоны:

  • Центральный и Приволжский округа.
  • Запад Южного федерального округа.
  • Предкавказье.
  • Приграничные территории с Казахстаном, Китаем, Монголией.
  • Равнины Новороссии.

По данным FAO, 45% мировых черноземов сосредоточены именно в России.

Международная классификация

В терминах FAO черноземы называются Chernozems, а близкие по свойствам почвы — Kastanozems (каштановые) и Phaeozems (черноземовидные). Однако настоящим черноземом можно назвать только такую почву, которая:

  • Имеет мощный гумусовый горизонт.
  • Образуется в условиях чередования засух и промерзания.
  • Формируется под травянистой растительностью.
  • Содержит устойчивые соединения с кальцием и магнием.

Если чего-то из этого нет — это уже не чернозем, а его "родственник".

Уточнения

Гу́мус (лат. humus "земля, почва"), иногда перегной - основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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