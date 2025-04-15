Почва, которая кормит полмира: где её найти и как она образуется

Почвы бывают разными, но именно черноземы считаются "королями плодородия". Их название звучит как знак качества, а их состав изучается и сегодня — с неослабевающим интересом.
Мало кто знает, но на Всемирной выставке 1889 года в Париже кубическая сажень русского чернозема получила Золотую медаль. На той же выставке, где публике впервые показали Эйфелеву башню и автомобили Бенца и Даймлера. Российскую коллекцию почв представил сам Василий Докучаев — основатель почвоведения как науки.
Именно он первым сформулировал основы генетического почвоведения, опираясь на изучение черноземов Европейской части России. Его труд "Русский чернозем" (1883) положил начало не только науке, но и картографии почв — в книге впервые появилась карта ареала черноземов.
Чернозем — не просто черная земля. Это результат многовековой работы природы:
Сегодня черноземы занимают треть от всех черных почв России — 113 миллионов гектаров. Основные зоны:
По данным FAO, 45% мировых черноземов сосредоточены именно в России.
В терминах FAO черноземы называются Chernozems, а близкие по свойствам почвы — Kastanozems (каштановые) и Phaeozems (черноземовидные). Однако настоящим черноземом можно назвать только такую почву, которая:
Если чего-то из этого нет — это уже не чернозем, а его "родственник".
Гу́мус (лат. humus "земля, почва"), иногда перегной - основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.